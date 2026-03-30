Otoriter rejimler ve emperyalizm kıskacında feminist stratejiler -1 | Kadınlar kendilerinin kurtarıcılarıdır

Dünyanın dört bir yanında otoriter rejimlerin güç kazandığı, savaşların ve güvenlik politikalarının gündemi belirlediği bir dönemde, “kadın hakları” söylemi de giderek daha fazla tartışmanın merkezine yerleşiyor. Özellikle Ortadoğu’da kadınların özgürleştirilmesi iddiası bir yandan yerel iktidarların denetim mekanizmalarının parçası haline gelirken diğer yandan uluslararası müdahalelerin meşrulaştırılmasında kullanılan bir dile dönüşüyor. Bu çifte baskı ortamında feminist hareketlerin nasıl konumlandığı, militarizm ve anti-gender ideolojilerin toplumsal cinsiyet rejimleriyle nasıl iç içe geçtiği sorusu giderek daha kritik hale geliyor.

Feminist uluslararası ilişkiler yaklaşımının önde gelen isimlerinden, siyaset bilimi profesörü Cynthia Enloe ile yaptığımız bu söyleşide; otoriterlik, militarizm ve anti-gender ideolojinin kesişim noktalarını, “kadınları kurtarma” söyleminin tarihsel ve güncel işlevlerini ve feminist mücadelenin bu çok katmanlı güç ilişkileri karşısında nasıl bir yol izleyebileceğini konuştuk.

Cynthia Enloe

Son yıllarda dünyanın birçok yerinde otoriterliğin, militarizmin ve anti-gender politikaların eşzamanlı yükselişine tanık oluyoruz. Bu gelişmeler arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bugün otoriterlik, militarizm ve anti-gender ideolojisi o kadar iç içe geçmiş görünüyor ki neredeyse ayırt edilemez hale gelmiş durumdalar. Ancak pratikte bu üçü eş anlamlı değildir. Her biri belirli varsayımlara, değerlere, korkulara ve eylemlere dayanır. Bu önemlidir. Her birine karşı koyabilmek (hatta bazen kendimizin de bunlardan biriyle nasıl iç içe geçmiş olabileceğimizi fark edebilmek) için onların özgül dinamiklerini bilmemiz gerekir.

Örneğin otoriterlik, güçlü liderlerin bizi daha güvende kıldığı, “gücün” uzlaşma, eşitler arasında işbirliği ve yetki verdiğimiz kişilerin hesap vermesiyle zayıfladığı varsayımını içeren bir inançlar bütünüdür. Bu tartışmalı inançları teşvik eden (ya da dayatan) bir lider otoriterdir. Ancak (ve bu çoğu zaman gözden kaçar) böyle bir lideri arzulayan, haklarını ve kendi eleştirel değerlendirme kapasitelerini bu tür bir lidere teslim eden herhangi bir takipçi de otoriterdir. Otoriterlik yalnızca güç peşinde koşan bir liderin sahip olduğu bir inançlar bütünü değildir; aynı zamanda o liderin destekçilerinin sahip olduğu inançları da tanımlar.

Otoriterliğin kök salmasını engellemek için eşitler arasında karşılıklı güven inşa etme becerilerini, kolektif yönetim sanatını ve birbirimizi sorumlu tutma pratiğini öğrenmemiz gerekir. Bu öğrenme yaşam boyu sürmelidir. Ailelerimizin içinde, okullarımızda ve işyerlerimizde, dini topluluklarımızda, siyasi partilerimizde, toplumsal hareketlerimizde ve yerel topluluklarımızda gerçekleşmelidir.

Peki ya militarizm? O da çoğu zaman otoriterlikle birlikte ilerlemiyor mu?

Evet, ilerliyor. Bunun bir nedeni, askeri örgütlerin ve militarize polis güçlerinin son derece hiyerarşik şekilde örgütlenmiş olmasıdır. Eğer militarize kurumlar herhangi bir toplumda etkili hale gelirse, otoriter düşünme ve davranma biçimlerini normalleştirmeye yardımcı olurlar. Üst rütbelerde olanlar alt rütbelerde olanlara emir verir; işbirliği değil komuta, ilişkinin doğal kabul edilen biçimidir; yaratıcılık değil disiplin en değerli kişisel özellik olarak görülür.

İkinci olarak, otoriter olmaya hevesli yöneticiler pratikte çoğu yurttaşı itaatkâr, pasif tutumlar benimsemeye ikna edemezler, bu yüzden itaati dayatmak için fiziksel şiddete başvurmaları gerekir. Muhalefeti bastırmak için militarize polis, gizli servisler ve ordulara dayanırlar. Bu, otoriter yöneticilerin neden darbe ihtimaline bu kadar takıntılı olduğunun nedenlerinden biridir: iktidarda kalmak için güvenlik güçlerine bu kadar bağımlı olduklarından, güvenlik güçlerinin “sadakatsizleşmesinden” 24 saat endişe duyarlar.

Ama militarizm sadece güçlü güvenlik güçlerini meşrulaştırmak mıdır? Yoksa otoriterlik gibi, bizim de içselleştirebileceğimiz ya da reddedebileceğimiz bir fikirler bütünü müdür?

Evet, öyledir. Feministler (aralarında harika Türkiyeli feminist araştırmacıların da bulunduğu) yıllardır militarizmin incelikli işleyişini inceliyorlar. Militarizmi normalleştiren, onun bir toplumun liflerine kadar sızmasına izin veren özgül düşünme biçimlerine yakından bakmayı öğrendiler.

Militarizmin merkezinde bazı inançlar vardır: dünyanın tehlikeli bir yer olduğu, “düşmanlara” sahip olmanın normal olduğu ve yalnızca şiddet kullanmak üzere tasarlanmış kurumların bize güvenlik sağlayabileceği. Bu inançların hiçbiri “doğal” değildir. Her biri öğretilmek ve yeniden öğretilmek zorundadır. Bu da onların sorgulanabileceği ve yerlerine alternatif fikirlerin konulabileceği anlamına gelir.

Militarist inançlar, bize düşman olarak öğretilen insanların (farklı etnik kökenlerden ya da ırklardan olan insanların, farklı dinleri ya da cinsel yönelimleri olan insanların, başka ülkelerden gelen insanların) aslında düşündüğümüzden çok daha fazla bize benzediğini fark ettiğimizde doğallıklarını kaybetmeye başlar. Bu sözde korkutucu insanlar, değerli iş arkadaşları ya da takım arkadaşları olabilir, yardımsever komşular olabilir; tehdit edici değil, sadece ilginç olabilirler.

Eğer dünya bize öğretildiği kadar tehlikeli değilse (daha karmaşık ve daha heyecan vericiyse) belki de bu kadar büyük savunma bütçelerine ihtiyacımız yoktur; savunma şirketlerinin yöneticilerinin bu kadar büyük bir politika etkisine sahip olmasını kabul etmeyiz; zorunlu askerlik gerekmez. En önemlisi, eğer bu dünya “tehlikeli” değil de “karmaşık” olarak düşünülürse, hükümet yetkililerinin açgözlülüklerini, gizliliklerini ve güç suistimallerini “ulusal güvenlik” bahanesiyle meşrulaştırmasına izin vermeyebiliriz.

Ama bugün dünyada gerçek tehlikeler de yok mu?

Var. Ancak bu gerçek tehlikelere en iyi yanıt militarize olmayan yöntemlerle verilir. Örneğin bazı bölgelerde deprem tehdidi gerçektir. Ama buna verilecek yanıt ateş gücü değildir. Daha sıkı yapı denetimleridir. İklim değişikliği daha şiddetli fırtınalar, seller ve kuraklıklar yaratıyor. Bu tehlikeye verilecek en etkili yanıt, şişirilmiş savunma bütçelerinden kaynak alıp bilimsel araştırmalara ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma çabalarına yönlendirmektir.

Bu kolektif tehlikeleri tanımak ve ele almak, militarist fikir ve kurumlara daha az bağımlı olmayı gerektirir. Gerçek tehlikelerin ne olduğunu yeniden tanımlamak ve onlara etkili yanıtlar üretmek toplumsal cinsiyet açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Militarizmi geri çekmek, dar ve militarize edilmiş bir erkeklik anlayışının ayrıcalığını da azaltacaktır.

Otoriterlik Julius Caesar kadar eski. Militarist inançlar muhtemelen insanların mızrağı icat ettiği zamandan beri var. Ama “anti-gender ideoloji” yeni gibi görünüyor.

Yeni gibi görünebilir, ancak anti-gender ideolojisi kadınları (her tür kadını) “yerlerinde” tutmanın güncellenmiş bir formülü olabilir. Bu patriyarkal olarak hayal edilen “yer” ev içidir. Bazen bu sözde doğal olarak kadınsı yer “mutfak” olarak tasavvur edilir. Bazen bu patriyarkal yer her şeyi kapsayan, kendini feda eden annelik olarak düşünülür. Bazen de kocanın evi yönettiği ve kadının itaat ettiği “mutlu evlilik” olarak yüceltilir.

Anti-gender ideologlara göre (bugün Macaristan’da, Vatikan’da, Rusya’da ve okurların aklına gelebilecek diğer ülkelerde) kadınların sözde “doğal” yeri kesinlikle kamusal alan değildir; ekonomik, siyasi ve ulusal güvenlik kararlarının alındığı masalarda değildir. Bu yerler anti-gender ideologlara göre doğal olarak erkeklere aittir. Hatta sadece erkeklere değil, onların “gerçek erkek” olarak tanımladığı erkeklere.

“Toplumsal cinsiyet” kavramının kendisi bile anti-gender tahayyülleri benimseyenler için oldukça korkutucudur; çünkü toplumsal cinsiyet (yani kadınlığı ve erkekliği tanımlayan fikirler bütünü) son derece akışkandır.

Militaristler ve otoriter liderler ile onların otoriter takipçileri gibi, anti-gender savunucuları da katılığı tercih eder. Belirlilikten ve öngörülebilirlikten hoşlanırlar. Onlar için konfor, kadınların belirli bir toplumsal-kültürel senaryoyu, erkeklerin ise ayrı ama uyumlu başka bir senaryoyu takip etmesinde yatar. Vicdani retçi olan erkekler, evliliğe ilgi duymayan kadınlar, futbol yerine şiiri tercih eden erkek çocuklar, oyuncak bebekler yerine futbol topunu seçen kız çocuklar… Bunların hepsi anti-gender ideologları son derece tedirgin eder.

Bu dar patriyarkal cinsiyet beklentileri setinin otoriterler ve onların militarist müttefikleri için ne kadar kullanışlı ve rahatlatıcı olduğunu görebilirsiniz. Güçlü lider, anti-gender inananlara göre doğal olarak (yine o “doğal” fikri) erkektir. Ulusal güvenlik, iyi bir anne ve sadık bir eşin girmek bile istemeyeceği bir politika alanı olarak hayal edilir; o kadın mutfağını geliştirmeyi ve çocuklara bakmayı tercih ederken, “gerçek erkekler” onu en iyi nasıl koruyacaklarına karar verir.

Biliyorum! Tüm bunlar bir karikatür gibi geliyor! Ama kadınlarla eşit bir zeminde nasıl çalışacağını bilmeyen birçok erkek için bu oldukça rahatlatıcı bir fantezidir. Ve bazı kadınlar için de bu kadar katı toplumsal cinsiyet beklentileriyle dolu bir sistem oldukça konforlu, hatta ödüllendirici görünebilir.

Daha büyük hedefleri olan, ev içi şiddet hakkında, kadınların üreme haklarının daraltılması hakkında, savunmaya eğitim ya da çevre korumadan daha fazla bütçe ayrılması hakkında “rahatsız edici” (yani feminist) sorular soran kadınların ve kızların neden militaristleri ve otoriter heveslilerini tedirgin ettiğini buradan anlayabilirsiniz. Bu nedenle bugün bazı baskıcı siyasal sistemlerde feministlerin “ulusal güvenlik tehdidi” olarak damgalanması şaşırtıcı değildir.

İran’daki kadın hareketi, dinî rejime karşı küresel ölçekte önemli bir görünürlük kazandı ve büyük ölçüde kendi gücüyle bazı kazanımlar elde etti. Bunlar hukuken tanınmasa da görüştüğümüz birçok kişi bu sürecin kamusal alanda etkili olduğunu belirtiyor. Öte yandan bugün ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları tartışılırken Trump ve Netanyahu gibi siyasetçiler İranlı kadınları “özgürleştirmekten” söz ediyor. Feminist bir perspektiften bakıldığında, bu tür dış askeri müdahaleler kadınlara gerçekten özgürlük getirebilir mi?

Kısa cevap “hayır.” Sömürgeciler, yayılmacılar ve emperyalistler bu gerekçeyi nesiller boyunca kullanmışlardır, ya da kullanmaya çalışmışlardır (her zaman işe yaramaz elbette!). Bazen bu gerekçeyi “kadınların özgürleştirilmesi” olarak süslerler.

Ama bu militarist meşrulaştırmalar genellikle müdahale ettikleri toplumların tarihlerini, sanki oradaki kadınların kendi tarihleri yokmuş gibi kurgulamak zorundadır. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya’yı işgal eden Amerikan askerî yönetimi, Japon kadınlara oy hakkını “kendilerinin verdiğini” iddia etmeyi severdi. Ancak Japon kadınların 1900’lerin başından itibaren oy hakkı da dahil olmak üzere siyasi haklarını genişletmek için örgütlendiğini öğrendiğimizde bu iddia oldukça boş görünür. Ya da Putin rejiminin, Ukraynalı kadınları sözde neo-Nazi baskısından kurtarmak için askeri saldırı yürüttüğünü iddia etmesini ele alalım. Ukraynalı kadınların bir yüzyıldan uzun süredir Rus emperyalizmine karşı yazdığını ve örgütlendiğini bildiğimizde bu gerekçe çöker.

Hiç kimse kadınlara oy hakkını vermedi. Kadınlar dünyanın her yerinde erkeklere özgü oy sistemlerini sona erdirmek için mücadele etti ve örgütlendi. İzlanda’da, Birleşik Krallık’ta, Filipinler’de, Türkiye’de, Mısır’da, ABD’de ve Almanya’da kadınlar oy hakkını kazandı.

Herhangi bir ülkedeki kadınları, bir erkek kurtarıcıyı (ister yabancı ister yerli olsun) bekleyen pasif kurbanlar olarak görmemem gerektiğini öğrendim.

Bu “pasif kadınlar ve onları kurtaracak erkek” anlatısı son derece patriyarkaldir. Eğer bu yanlış anlatıyı içselleştirirsek, biz de militarizmin erkek egemen meşrulaştırmasına ortak oluruz.

Bunun yerine kadınların politik tarihleri vardır. Kadınlar nesiller boyunca düşünmüş, analiz etmiş ve strateji geliştirmiştir. Bu da herhangi bir ülkede (İran’da, Ukrayna’da, Irak’ta, Filistin’de, Sudan’da, Afganistan’da) kadınların yaşamını anlamaya, onların uzun, dolambaçlı ve karmaşık fikir, tartışma, eylem, kayıp ve kazanım tarihine merak duyarak başlamamız gerektiği anlamına gelir.

2003 yılında İstanbul’a ilk geldiğimde, harika Türkiyeli feminist ev sahibim beni Kadın Kütüphanesi’ne götürmüştü. Kütüphaneci bana 1880’lere kadar uzanan Türkiyeli kadınların yazılarını gösterdi. Ev sahibim, Türkiyeli kadınların nesiller boyunca yazdığını, düşündüğünü ve örgütlendiğini anlamamı istiyordu. Bu ziyaret bana çok değerli bir ders verdi ve aklımda kaldı: kadınlar kendilerinin kurtarıcılarıdır.

Elbette patriyarkayı geriletmek için önemli adımlar atan bazı aydın erkeklere hakkını teslim etmek gerekir. Ama bu, o erkekleri “Kadınların Kurtarıcısı” olarak yüceltmek için bir gerekçe olmamalıdır; özellikle de kadınlar karar alma süreçlerinden dışlanırken ve yanındaki Kadın Kütüphanesi yeterince desteklenmezken.

∗∗∗

PATRİYARKA HER ALANDA İNCE İNCE İŞLİYOR

Uzun yıllardır feminist düşünce ile militarizm, milliyetçilik ve uluslararası siyaset arasındaki ilişkiyi analiz eden çalışmalarınızla tanınıyorsunuz. Dünyada otoriterliğin, savaşların ve “anti-gender” hareketlerin yükseldiği bir dönemde feminist araştırmalar sizce hangi yeni sorulara odaklanıyor? Önümüzdeki dönemde feminist araştırmaların en kritik katkıyı yapabileceği alanlar nereler?

Çok haklısın. Ne üzerine araştırma yapmayı seçtiğimiz, neyin önemli olduğunu düşündüğümüzü gösterir. Yıllar içinde patriyarkanın her yerde nasıl işlediğini incelemem gerektiğini öğrendim.

Örneğin hızla büyüyen drone endüstrisinde kadınlar nerede? Neden oradalar? Neden temizlik, büro işleri ya da montaj hattı gibi alanlarda çalışıyorlar da başka alanlarda değil? Bugün bu sektörde kadınların bu rolleri üstlenmesinden kimler fayda sağlıyor? Bu belirli cinsiyetçi iş bölümünün erkeklere nasıl avantaj sağladığını inceleyebiliriz. Ve her zaman olduğu gibi, bu örgütlenme biçiminin patriyarkayı zayıflatıp zayıflatmadığını ya da daha da kökleştirip kökleştirmediğini analiz edebiliriz.

Günümüz yaşamının hiçbir alanı feminist analizden muaf olmamalıdır. Bir başka örnek, bugün haber başlıklarından alınmış gibi: Patriyarkal varsayımlar, eylemler ve rutinler küresel petrol tanker taşımacılığını tam olarak nasıl şekillendiriyor? Biliyorum! Bu araştırılması imkânsız gibi görünüyor! Ama belki bu dünyanın belirli alanlarına odaklanarak başlanabilir: örneğin tanker mürettebatının işe alınma süreçleri ya da Lloyd’s of London sigorta şirketi gibi.

Önemli olan yılmamak ve patriyarkayı hiçbir yerde sorgulanmadan bırakmamaktır.

Doğru, birlikte düşündüğümüzde patriyarkanın yaşamlarımızı nasıl şekillendirdiğine dair hâlâ çok az şey biliyoruz. Bu bilgi eksikliği, refahımızı tehlikeye atan ve gerçek güvenliğimizi zayıflatan alanları dönüştürmeyi de zorlaştırıyor. Ama farklı becerilerimiz ve perspektiflerimizle birlikte çalışarak bu dünyayı daha iyi anlayabiliriz. Bu feminist anlayışla da onu daha iyi bir yönde değiştirebiliriz.