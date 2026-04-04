Otoriter rejimler ve emperyalizm kıskacında feminist stratejiler - 2 | Feminizmlerin krizi

Küresel ölçekte yükselen otoriterleşme ve buna eşlik eden anti-gender hareketler, yalnızca kadınların kazanılmış haklarını hedef almakla kalmıyor. Aynı zamanda feminist hareketlerin örgütlenme kapasitesini, dilini ve uluslararası dayanışma zeminlerini de aşındırıyor. “Aile”, “gelenek” ve “milli değerler” söylemi etrafında şekillenen bu yeni politik hat, kadınların kamusal ve özel alandaki varlığını yeniden sınırlandırmayı hedeflerken feminist mücadeleyi de çoğu zaman savunmaya çekilmiş, parçalı bir konuma itiyor. Bu süreç, yalnızca hak kayıplarıyla değil, aynı zamanda feminist hareketin kendi içindeki eşitsizliklerin ve temsil krizlerinin daha görünür hale gelmesiyle yaşanıyor.

Özellikle Ortadoğu’da bu tablo daha da karmaşık bir hal alıyor. Savaşlar, dış müdahaleler ve otoriter rejimlerin baskı politikaları, kadınların yaşamını doğrudan belirlerken “kadın hakları” söylemi kimi zaman bu müdahalelerin meşrulaştırılmasında bir araç olarak kullanılabiliyor. Afganistan ve İran örneklerinde görüldüğü gibi, dışarıdan “kurtarma” iddiasıyla kurulan söylemler, çoğu zaman yerel feminist mücadeleleri güçlendirmek yerine zayıflatıyor. Kadınları hem rejimlerin hem de küresel güçlerin arasında sıkışmış bir pozisyona itiyor. Bu durum, feminist dayanışmanın sınırlarını ve olanaklarını yeniden tartışmayı zorunlu kılıyor.

Bu çerçevede siyaset felsefecisi ve “Against White Feminism (Beyaz Feminizme Karşı)” de dahil olmak üzere dört kitabın yazarı olan Rafia Zakaria ile Ortadoğu’dan küresel feminist harekete uzanan bu çok katmanlı krizi konuştuk. Zakaria, Against White Feminism kitabında ortaya koyduğu “beyaz feminizm” eleştirisi üzerinden, feminist söylemin küresel güç ilişkileriyle nasıl iç içe geçtiğini ortaya koyuyor. Batı-merkezli feminist yaklaşımların, Küresel Güney’deki kadınları çoğu zaman edilgen öznelere indirgediğini ve onların mücadelelerini görünmezleştirdiğini vurgulayan Zakaria, bu yaklaşımın aynı zamanda emperyal müdahalelerle kurduğu ilişkiye dikkat çekiyor.

Zakaria, feminist hareketin hem dış baskılarla hem de kendi içindeki güç ilişkileriyle aynı anda yüzleşmesi gerektiğini savunuyor. Bu söyleşi, bugün feminist mücadelenin karşı karşıya olduğu açmazları, çelişkileri ve yeniden kurma ihtiyacını tartışmaya açmayı hedefliyor.

Yükselen otoriterlik ve dünya genelindeki anti-gender hareketler, küresel feminist hareketleri nasıl etkiliyor?

Bence küresel feminist hareketler üzerinde korkunç bir etkisi oldu. Genel olarak, Hindistan ya da Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerde feminist hareketler, bu hareketler tarafından yayılan propagandayı engelleyemedi. Her iki durumda da anti-gender hareketler ile otoriterlik doğrudan bağlantılı. Çünkü otoriter liderler toplumun en kırılgan kesimlerini bastırmaya çalışır ve bu da çoğu zaman kadınlar olur. Erkekler bu baskıyı hem kişisel hem de politik yaşamlarında uygulamaya teşvik edilir ve ne yazık ki bedelini kadınlar öder.

“Against White Feminism” adlı kitabınızda Batı-merkezli feminizmin küresel güç ilişkileriyle iç içe geçtiğini savunuyorsunuz. “Beyaz feminizm” tam olarak neyi temsil ediyor ve bugün küresel feminist hareket açısından neden kritik bir tartışma?

Kitabımın ilk sayfasında da belirttiğim gibi “beyaz” feminizm derken kastettiğim şey beyaz ten rengi değil, bunun yerine beyaz üstünlüğünün gündemini merkeze alarak onu sürdüren ve ilerleten bir iktidar sistemi olarak “beyazlık”tır. Beyaz feministlerin çoğu beyazdır ancak sömürgecilik ve sömürge sonrası bağlamlarda, bilgi ve anlatılarını beyazlığı merkeze alacak şekilde kurdukları ölçüde siyah ya da kahverengi kadınlar da “beyaz feminist” olabilir.

Tarih boyunca kadın hakları söylemi kimi zaman askeri müdahaleleri ve dış politikayı meşrulaştırmak için kullanıldı. Bunu Afganistan örneğinde açıkça gördük. Feministler kadın haklarının bu şekilde araçsallaştırılmasına nasıl karşı çıkabilir?

Gerekli olan şey kolektif bir isyandır ancak bunun imkânları giderek ortadan kalkıyor. İran’da 165 kız öğrenci öldürüldü ve dünyanın feministleri tek bir ulusötesi protesto bile örgütleyemedi. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar artık dünyanın kadınlarını örgütleyebilecek kadar güçlü değil ve bu yüzden hareketin parçalandığını görüyruz. Karşı söylem neredeyse yok… Örneğin İran’ı bombalamak Ayetullah’ı ortadan kaldırmış olabilir ama aynı zamanda İran’daki feminist hareketi de boğmuştur.

Bugün İran’daki kadın hareketi dünya çapında destek görüyor. Ancak Batı’da bu mücadele çoğu zaman “kadınları kurtarma” söylemi üzerinden temsil ediliyor. İranlı kadınların mücadelesini desteklerken dış müdahaleye karşı çıkmak mümkün mü?

Buna katılmıyorum. İranlı kadınların uluslararası destek gördüğünü düşünmüyorum. Sözde bir destek var ama gerçek bir karşı söylem yok… Bunun nedeni büyük ölçüde insanların (diasporadaki bazı İranlılar da dahil) bir ülkeyi bombalamanın, protesto eden kadınları her zaman “iç hain” konumuna yerleştirdiğini kabul edememesi. Bu durumda kadınların mücadelelerini sürdürmesi neredeyse imkânsız hale geliyor. Çünkü hem bombalanıyorlar hem de herkes onları bombalayanlarla işbirliği yapan kişiler olarak görüyor. Afganistan’dan ders çıkarılmamış olması trajik ve yürek parçalayıcı.

Rafia Zakaria

YENİDEN DÜŞÜNMEK

Rafia Zakaria’nın kaleme aldığı Against White Feminism (Beyaz Feminizme Karşı) kitabı, küresel feminist tartışmalarda önemli bir yere sahip. Zakaria, kitapta “beyaz feminizm” kavramını tarihsel olarak sömürgecilik, ırkçılık ve kapitalist güç ilişkileriyle iç içe geçmiş bir iktidar biçimi olarak tanımlıyor. Ona göre bu yaklaşım, Batılı, çoğunlukla orta ve üst sınıf kadınların deneyimlerini evrensel kabul ederek feminist mücadelenin sınırlarını daraltıyor.

Kitap, özellikle feminist hareketin küresel ölçekte nasıl hiyerarşik bir yapı ürettiğine odaklanır. Zakaria, Batı merkezli feminist söylemin, Küresel Güney’deki kadınları çoğu zaman “kurtarılması gereken mağdurlar” olarak konumlandırdığını, buna karşılık onların özne olarak söz kurma alanlarını sınırladığını savunur. Bu bağlamda “kadınları kurtarma” söyleminin, tarihsel olarak emperyal müdahaleleri meşrulaştırmak için nasıl kullanıldığını tartışır.

Zakaria’ya göre beyaz feminizm dışlayıcı bir temsil sorunu yaratmakla kalmaz, aynı zamanda feminist hareketin politik gücünü de zayıflatır. Irk, sınıf ve sömürgecilik gibi eksenleri göz ardı eden bir feminizmin, küresel eşitsizliklere karşı etkili bir mücadele kuramayacağını ileri sürer. Bu nedenle kitap, feminist hareketin daha kapsayıcı, çoğul ve adalet odaklı bir zeminde yeniden düşünülmesi gerektiğini savunurken gerçek bir feminist dayanışmanın ancak güç ilişkilerini sorgulayan ve farklı coğrafyalardan kadınların deneyimlerini merkeze alan bir yaklaşımla mümkün olabileceğini vurgular.