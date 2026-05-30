Otoriter rejimler ve emperyalizm kıskacında feminist stratejiler -5: Savaşın feminist ambalajı

ABD-İsrail tüm dünyada ölüm saçıyor. Filistin’de yıkım sürerken İran’a yönelik saldırılar da hız kesmiyor. Emperyalistler “demokrasi”, “insan hakları” ve “kadın hakları” söylemlerini kullanarak askeri müdahaleleri meşrulaştırıyor. Batılı devletlerin jeopolitik çıkarları doğrultusunda seçici biçimde kullandığı hak söylemleri, bir yandan savaş politikalarını aklarken diğer yandan milyonlarca insanın yaşamını kuşatma, yoksulluk, yerinden edilme ve şiddet altında bırakıyor.



Savaşın, militarizmin ve emperyal müdahalelerin toplumsal sonuçlarının da yeniden tartışıldığı bu dönemde NATO Zirvesi 7-8 Temmuz’da Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Tam da bu süreçte feminist hareketler içinde anti-emperyalizm, laiklik, otoriterlik ve kadın özgürlüğü tartışmaları keskinleşiyor. İran’dan Filistin’e, Afganistan’dan Türkiye’ye uzanan hatta kadınların bedenleri, emeği ve yaşamları hem otoriter rejimlerin hem de küresel güç mücadelelerinin merkezinde yer alıyor.



Marksizm ve Feminizm kitabının yazarı, İranlı Profesör Shahrzad Mojab ile yaptığımız söyleşide kadınları kurtarma söylemini ve devrimci, feminist ve anti-emperyalist bir siyaset hattının nasıl kurulabileceğini konuştuk.



ABD, NATO ve bölgesel güçlerin Ortadoğu’daki müdahaleleri çoğu zaman “demokrasi” ve “kadın hakları” söylemiyle meşrulaştırılıyor. Sizce bu anlatının arkasındaki gerçek politik işlev nedir?



Demokrasi ve kadın hakları söylemine başvurmanın politik işlevi, askeri saldırganlığı, yani “müdahaleyi”, ahlaki ve insani bir sorumluluğa dönüştürmektir. Bu nedenle öncelikle “müdahale” kavramını problematize ederek başlamak gerekir. Bu bağlamda müdahale, kapitalist emperyalizm koşulları altında şekillenen vahşi, militarize, ırksallaştırılmış ve patriyarkal bir şiddet biçimidir. Böyle bir müdahalenin insanlığı siyasal, kültürel ve ekonomik tahakkümden kurtarmaya dönük gerçek bir niyeti olmadığını vurgulamak gerekir. Aksine, bu müdahaleler sürekli olarak dış emperyal güçlerle iç diktatörlükler arasındaki işbirliğini güçlendirmiştir. Bu durum özellikle kadınlar, işçi sınıfı, cinsel ve ulusal azınlıklar ile diğer marjinalleştirilmiş gruplar için sömürü ve baskı sistemlerini derinleştirmektedir. Dahası ve belki de daha önemlisi, askeri saldırganlık özgürlük, demokrasi, adalet ve eşitlik tahayyülünün kendisini aşındırmaktadır. Ölüm, yerinden edilme ve mülksüzleştirme müdahalenin belirleyici unsurları haline geldiğinde, hayatta kalma en temel ve acil insani ihtiyaçlara indirgenir. Kolektif hayatta kalma çoğu zaman ulusal duygular içinde erir; böylece ulusal gurur ve “ülkeyi kurtarma” zorunluluğu, insanları dış tehdide karşı birleştiren başlıca eksen haline gelirken, içerideki baskıcı güçler fiilen rahatlatılmış olur. Hayatta kalma zorunluluğu, bireylerin ve toplumların salt dayanmanın ötesinde başka bir yaşamı tahayyül etme kapasitesini elinden alır. Müdahaleye karşı direniş ve kolektif örgütlenme ise sistematik biçimde kriminalize edilir ve militarize edilir; bu da karşı çıkanlara yönelik cezalandırma ve disiplin rejimlerini yoğunlaştırır. Bu koşullar altında devletin hapsetme aygıtları daha da güçlenir, muhalif sesler ağır biçimde cezalandırılır. Bu baskılar tutuklama, hapis, idam, gözetim ve kolektif cezalandırma biçimleriyle ortaya çıkar (bkz. Ocak 2026’dan bu yana İran’a ilişkin çeşitli Amnesty International raporları).



Örneğin bugün İran’a karşı yürütülen savaşı ele alalım. Bu savaş, ABD emperyalizmi ile yerleşimci-sömürgeci Siyonist İsrail devleti tarafından birlikte yürütülmektedir. Şubat 2026’dan bu yana İran’ın çok sayıda kişiyi idam ettiği, çok daha fazlasının ise temel altyapının yıkılması nedeniyle işsiz bırakıldığı ya da hapsedildiği bildirilmektedir. Eğitim, sağlık ve istihdam dahil yaşamın temel alanları ülke genelinde ağır biçimde sekteye uğramış, hatta felç olmuştur. Ortada açık bir ulusal travma ve kolektif acı hali vardır. Böyle bir bağlamda şu soruyu sormak gerekir: Burada hangi “demokrasi”, hangi “özgürlük” ve hangi “haklar”dan söz edilmektedir? Bu iddiaların görünürdeki absürtlüğünü ve asıl işlevini sorgulamak gerekir. Çünkü bunlar özgürleştirici idealleri temsil etmekten ziyade, yerel ve küresel ölçekte boyun eğdirmenin araçları olarak işlev görmektedir. Böylece savaş ve saldırganlığı mümkün kılan emperyalist kapitalist ilişkilerin yeniden üretimine ve istikrarına hizmet ederler.

Shahrzad Mojab

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş ve Batılı devletlerden aldığı destek düşünüldüğünde, “insan hakları” ve “kadın hakları” söylemlerinin seçici kullanımına dair ne söylenebilir?



Buradaki temel mesele yalnızca hak söyleminin “seçiciliği” değildir; ister insan hakları ister kadın hakları diliyle ifade edilsin. Elbette bu seçicilik, sömürgeci ırkçılığın tarihsel mirası, beyaz üstünlüğü ve Batı’yı demokrasi ile özgürlüğün merkezi; “Doğu”yu ise geri ve otoriter olarak kurgulayan uygarlık hiyerarşisi içinde eleştirilebilir. Ancak bu eleştiri hattı yetersiz kalmaktadır. Çünkü bu ikiliği üreten ve sürdüren daha derin yapısal ve epistemolojik koşulları tam olarak açıklamaz; hakların neden böylesine seçici biçimde dile getirildiğini de kavrayamaz.



Bu nedenle hak temelli çerçevenin sınırlarının tesadüfi değil, kurucu olduğunu düşünüyorum. Bu sınırlar özellikle kapitalist modernitenin yükselişiyle görünür hale geldi; çünkü haklar büyük ölçüde hukuki alana sıkıştırıldı ve böylece “biçimsel” ya da “yasal” eşitlik şeklinde ortaya çıktı. Hak söylemi evrensellik iddiasında bulunsa da, bunun gerçekleşmesi mevcut toplumsal hiyerarşiler ve maddi eşitsizlikler tarafından belirlenmektedir. Feminist hareketler ve işçi sınıfı mücadeleleri uzun zamandır bu sözde evrenselliğin dışlayıcı olduğunu göstermiştir. Benzer biçimde cinsel, ırksal ve ulusal azınlıklar da evrensellik vaadinin toplumsal yarıklar üzerinden sürekli parçalandığını ve hak kavramının yapısal sınırlarını açığa çıkarmıştır.



“İnsan hakları” söylemi, Gazze’deki soykırımsal şiddetin dünya çapında neredeyse gerçek zamanlı biçimde yayımlandığı bu eşi görülmemiş durumu anlamakta, bırakın etkili biçimde karşı koymayı, etik, politik ve tarihsel olarak yetersizdir. Üstelik Uluslararası Adalet Divanı gibi kurumlar dahil olmak üzere uluslararası hukuk mekanizmaları ve çok sayıda hak temelli argüman bu vahşeti kınamak için devreye sokulmuşken bile durum değişmemektedir. Aynı zamanda küresel tepki de dikkat çekicidir: Dünyanın farklı yerlerinde kitlesel mobilizasyonlar ortaya çıktı; üniversiteler Filistin yanlısı öğrenciler ve akademisyenler tarafından işgal edildi; sendikalar eylemler ve dayanışma kampanyaları örgütledi; Batı parlamentolarındaki ilerici aktörler devlet politikalarına açıkça karşı çıktı; sanatçılar ve alternatif medya ağları direnişi görünür kılmaya çalıştı. Fakat tüm bu hukuki girişimlere ve küresel dayanışmaya rağmen şiddet sürüyor.



Dolayısıyla burada açığa çıkan sınırlar tesadüfi değil yapısaldır. Soykırımı durduramamak, ne insan hakları söyleminin ne de geniş çaplı ulusötesi mobilizasyonların tek başına bu şiddet biçimleriyle baş etmeye yetmediğini göstermektedir. Bu çıkmaz, adaletsizliğin tanındığı, ifade edildiği ve mücadele edildiği mevcut siyasal-hukuki çerçevelerin daha derin sınırlarına işaret ediyor. Bu nedenle devrimci feminist, anti-emperyalist ve anti-faşist bir siyasetin yerel ve küresel ölçekte nasıl yeniden kurulabileceğini tarihsel, politik ve teorik olarak yeniden düşünmemiz gerekiyor. Buna aşağıda daha ayrıntılı döneceğim.



İran, Türkiye ve bölgedeki diğer ulus-devletlerde toplumsal cinsiyet politikaları sıklıkla bir denetim mekanizması olarak kullanılıyor. Bu rejimler kadınların bedenlerini ve emeklerini nasıl siyasallaştırıyor?



Yukarıdaki liberal evrensellik eleştirisini sürdürürsek, toplumsal cinsiyetin siyasallaştırılmasını yalnızca bölgedeki “otoriter” devletlere özgü bir mesele olarak görmemek gerekir. Toplumsal cinsiyet, kapitalizmin artı değerin çıkarılması ve emek gücünün yeniden üretimini örgütlediği temel mekanizmalardan biridir. Kapitalist devletler bu süreci kimi zaman tarihsel olarak özgül kültürel, hukuki ve dini biçimler üzerinden, kimi zamansa başka ideolojik çerçeveler aracılığıyla yönetir.



Bugünkü savaş da yalnızca seküler jeopolitik çatışmalardan ibaret değildir; İslam, Yahudilik ve Evanjelik Hristiyanlık üzerinden “ilahi olan”a yapılan rakip göndermelerle şekillenmektedir. Bu dini söylemler tesadüfi değildir; şiddeti meşrulaştırmak, siyasi iktidarı pekiştirmek ve savaşı kader gibi göstermek için araçsallaştırılır. Militarizm ile teolojinin birleşmesi, çatışmayı derin biçimde patriyarkal, ırkçı, sömürgeci ve faşizan bir mantığın içine yerleştirir.



Ancak özünde savaş maddi güçler tarafından belirlenmektedir. Küresel kapitalizm, dünya ölçeğinde birikim krizine işaret eden yapısal bir çıkmaza ulaşmış görünmektedir. Karlılığın genişlemesi artık geleneksel yollarla sürdürülememekte; bu nedenle militarizasyon piyasaları yeniden düzenlemenin, kaynakları güvence altına almanın ve krizleri yerinden etmenin bir aracı haline gelmektedir. Bu anlamda savaş kapitalizmden bir sapma değil, onun kendini yenileme stratejilerinden biridir. Ancak bu işlevi yalnızca din ya da kültürle açıklamak mümkün değildir; aynı zamanda yalnızca bu bölgeye özgü de değildir. Toplumsal cinsiyet; bedenlerin disipline edilmesi, cinsellik ve yeniden üretimin düzenlenmesi, ücretsiz ve düşük ücretli emeğin örgütlenmesi ve kapitalist birikimin koşullarının sürdürülmesi için kullanılan bir araç haline gelir.



Günümüzde anti-emperyalist bir feminist siyaset nasıl kurulabilir? Önündeki temel teorik ve siyasal zorluklar nelerdir?



Bu soruya İran örneği üzerinden yaklaşmak istiyorum. Marksist-feminist anti-emperyalist bir pozisyon, İslam Cumhuriyeti’ni savunmak ile ABD ya da Siyonist müdahaleyi desteklemek arasında seçim yapmaya zorlayan sahte ikiliği reddetmelidir. Bu yalnızca analitik bir hata değil; siyaseti Batı/Doğu ya da demokrasi/diktatörlük ikiliklerine sıkıştıran ideolojik bir kurgudur. Böylece emperyalizm ile içerideki diktatörlük biçimleri arasındaki tarihsel ve maddi bağlar görünmez hale gelir.



Devrimci anti-emperyalist analiz bunun yerine İran’ı kapitalist emperyalist toplumsal ilişkilerin bütünlüğü içinde düşünmelidir. Devlet baskısı, emperyalist yaptırımlar ve militarizasyon birbirinden bağımsız değil; sınıf ilişkilerini yeniden düzenleyen ve sömürü biçimlerini yoğunlaştıran karşılıklı süreçlerdir. İran’daki kriz bu nedenle yalnızca siyasal değil, aynı zamanda toplumsal yeniden üretim krizidir. Ekonomik çöküşün, mülksüzleştirmenin ve altyapı yıkımının yükü en çok işçi sınıflarına ve marjinalleştirilmiş topluluklara bindirilmektedir.



Bu perspektiften bakıldığında askeri tırmanış, otoriterliği derinleştiren ve yaşam koşullarını yıkan bir mekanizma olarak görülmelidir. Savaş, baskı aygıtlarını güçlendiren kuşatma ekonomileri yaratır ve kolektif mücadele alanlarını kapatır. Özgürleştirici imkanlar üretmez. Uzun süreli yaptırımlar ve ekonomik savaş politikaları uygulayan Batılı güçler de kurtarıcı olarak görülemez; onların müdahaleleri İranlı işçilerin, kadınların ya da ezilen halkların ihtiyaçlarıyla değil, küresel sermaye ve jeopolitik hakimiyetin gereklilikleriyle şekillenir.



Marksist-feminist anti-emperyalizm aynı zamanda emperyalist Batı’ya karşı konumlanan rejimlerle eleştirel olmayan biçimde hizalanan devletçi yaklaşımları da reddeder. Çünkü bu yaklaşımlar özgürleştirici siyasetin yerine jeopolitik sadakati koyar ve içerideki sömürü ve baskıya karşı mücadeleleri silikleştirir. Böylece anti-emperyalizm, toplumsal hareketlerin direnişinden koparılarak devletlerin savunusuna indirgenir.



Siyasal olarak devrimci anti-emperyalist feminizm iki ayrılmaz cephede hareket eder: Diktatörlüğe karşı çıkarken aynı anda emperyalist şiddete de karşı koymak. Bunu yaparken biri diğerine indirgenemez. Çünkü hiçbir mücadele yalnızca ulusal değildir; hepsi küresel sermaye, emek ve iktidar ilişkileri tarafından şekillenir. Dayanışma da bu nedenle sıfır toplamlı mantıklarla kurulamaz. Farklı ama birbirine bağlı tahakküm biçimlerini analiz eden bir zemine dayanmalıdır. Şiddetin nasıl örgütlendiğini, nasıl deneyimlendiğini ve nasıl görünür ya da görünmez kılındığını dikkate almak daha sorumlu ve daha somut dayanışma biçimlerini mümkün kılar. Bu farklılıklar silindiğinde ise analiz soyutlamaya, dayanışma da zorlayıcı ve araçsal bir ilişkiye dönüşür. Yaşanabilir bir Marksist-feminist anti-emperyalist siyaset, bu düzleştirmeye direnmek zorundadır. Böyle bir siyaset, sömürü, mülksüzleştirme ve baskının iç içe geçtiği koşullarda yaşayan insanların maddi gerçekliğine dayanmalı ve onların kolektif özgürleşmesini hedeflemelidir.



Feminist hareketler içinde anti-emperyalizm, laiklik ve yerel mücadeleler arasında ciddi gerilimler bulunuyor. Bu farklı yaklaşımlar arasında ortak bir siyasal zemin nasıl kurulabilir?



İlkeli bir Marksist-feminist anti-emperyalist pozisyon, soyut ve kopuk söylemler yerine birbirine bağlı siyasal taahhütlere dayanmalıdır. Böyle bir siyaset, bu gerilimleri liberal evrenselciliğe, seküler elitizme ya da devletçi anti-emperyalizme indirgemeden taşıyabilecek koordinasyon biçimlerine ihtiyaç duyar. Bence yapılması gereken, mücadele eden sınıflara dünyanın politik, ekonomik ve tarihsel olarak nasıl birbirine bağlı olduğunu sabırla anlatmaktır.



Örneğin İran bağlamında bu, İran halklarının kendi kaderini tayin hakkını savunmakla başlar. Bu, herhangi bir siyasal sonucu desteklemek anlamına değil; dışarıdan dayatılan rejim değişikliği projelerini ve bölgenin jeopolitik olarak yeniden dizayn edilmesini reddetmek anlamına gelir. Aynı zamanda diktatörlük baskısına karşı açık ve sürekli bir muhalefeti de gerektirir. Bu da işçilerle, kadınlarla, ezilen ulusal topluluklarla, cinsel ve dini azınlıklarla, siyasi tutsaklarla ve baskıcı rejim altında varlığını sürdüren kolektif örgütlenme biçimleriyle aktif dayanışma kurmak demektir.



Böyle bir siyaset, "kadın, yaşam, özgürlük" gibi hareketlerin açtığı özgürleştirici ufku sahiplenirken patriyarkal tahakküm ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı mücadeleyi sürdürmelidir. Aynı zamanda yaptırımları, ekonomik kuşatmayı ve savaşı, işçi sınıflarını ve yoksulları yıkan kolektif cezalandırma biçimleri olarak reddetmelidir.



Bu yaklaşım ayrıca halktaki hoşnutsuzluğu kendi jeopolitik çıkarları için kullanmaya çalışan otoriter milliyetçiliği de reddetmeyi gerektirir. Sivil, siyasal, ulusal ve dini haklar; liberal eklentiler olarak değil, maddi eşitlik ve kolektif özgürlük temelindeki her özgürleşme projesinin ayrılmaz parçaları olarak görülmelidir. En önemlisi ise emperyalizm ile diktatörlük ya da egemenlik ile insan hakları arasında kurulan sahte ikilikleri reddetmek gerekir. Çünkü bu ikilikler pratikte bu güçlerin nasıl iç içe geçtiğini gizler.



Böyle bir siyaset tarihsel olarak temellendirilmiş, analitik olarak güçlü ve dış müdahalelere karşı dirençli olmalıdır. Şiddetin ve karşı-devrimci siyasetin yoğunlaştığı bir dönemde siyasal saflık yalnızca entelektüel bir hata değil; bedelini en çok zaten mülksüzleştirilmiş sınıfların ödediği maddi bir risktir. Dolayısıyla görev; tahakkümün tüm biçimlerine karşı çıkmak, eleştirel muhakemeyi sürdürmek ve ilkeli, ilişkisel ve kolektif özgürleşme mücadelelerine dayanan dayanışma biçimleri kurmaktır.