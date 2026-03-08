Otoriter rejimlerin itaatkâr kadın özlemi

“Aile değerleri”, “fıtrat” ya da “toplumsal düzen” gibi söylemler üzerinden yürütülen gerici politikalar hız kazanırken kadınların kamusal alandaki varlığı ve kazanılmış hakları tartışmaya açılıyor.Kadınların eşitlik ve özgürlük talepleri yalnızca toplumsal cinsiyet düzenini değil, otoriter siyasetlerin dayandığı hiyerarşik güç ilişkilerini de sorguladığı için hedef haline geliyor.

Prof. Dr. Fatmagül Berktay’a göre ekonomik ve siyasal krizlerin yarattığı belirsizlik ortamında iktidarlar, toplumsal öfkeyi başka yönlere kanalize etmek için kadınları ve toplumsal cinsiyet eşitliği taleplerini günah keçisi haline getirebiliyor. Bu süreçte “aile” söylemi ve geleneksel cinsiyet rolleri, hem ataerkil düzenin yeniden kurulmasının hem de itaatkâr yurttaş idealinin önemli araçları haline geliyor.

Laiklik tartışmaları ile toplumsal cinsiyet politikaları arasındaki bağa da dikkat çeken Berktay, laik hukuk düzeninin kadınların birey ve yurttaş olarak var olabilmesi için temel bir zemin sunduğunu hatırlatıyor. Prof. Dr. Fatmagül Berktay ile yaptığımız söyleşide, toplumsal cinsiyet karşıtlığının otoriter siyasetlerle ilişkisini, Türkiye’de artan erkek şiddetini ve feminist bir laiklik savunusunun nasıl kurulabileceğini konuştuk.

Toplumsal cinsiyet karşıtlığı neden özellikle otoriterleşme eğilimlerinin güçlendiği dönemlerde öne çıkıyor?

Bugün bütün dünyada sağ popülist otoriterlik, militarizm ve milliyetçilik hiç olmadığı kadar yükseldi. Derin bir belirsizlik ve istikrarsızlık döneminde yaşıyoruz; eski dünya, eski kalıplar ve onlarla birlikte cinsiyetler arasındaki eski ataerkil pazarlıklar yıkılıyor, kadınlar güçleniyor ve daha fazla meydan okumaya başlıyorlar. Böyle dönemlerin kitlelerde yol açtığı eleştiri ve isyan duygularıyla baş etmek isteyen dinsel ve din dışı iktidar sahipleri, bu duyguları başka yere kanalize etmek ve konformizmi yaygınlaştırmak için kolay kabul edilecek tanımlara başvururlar ve günah keçisi yaratmaya çalışırlar. Tarih boyunca bildiğimiz gibi bugün de en elverişli günah keçisi kadınlar. Otoriter yönetimler, erkeklerin yaşadığı ekonomik ve kültürel yoksunluğu, ezelden beri var olan kadın düşmanlığına yöneltmeye çalışıyorlar. “Toplumsal cinsiyet” kavramına düşmanlık, eril egemenliğin kadınların geleneksel rollerini kabullendikleri “eski güzel günlere” dönme özlemine yanıt veriyor ve bunu “aile” güzellemesi ile şekere buluyorlar.

Bu açıdan dünyada olup bitenlerle Türkiye’de olanlar arasında paralellik var; ancak elbette her ülkenin, kültürün kendi özgünlükleri de var. Maalesef Türkiye’nin “özgünlüğü” kadına yönelik şiddetin bir cinskırım derecesine ulaşması. Bunda da en büyük pay politik iradenin, yani iktidarın tutumu. Erkek şiddetine göz yumarsanız, cezasız bırakırsanız giderek yoksullaşan ve yoksunlaşan erkeklerin normal olarak iktidara yönelmesi gereken öfkesini kadınlara yöneltmiş olursunuz. Kadına şiddetin en yaygın gerekçesinin “bana itaat etmedi” olması ve bu itaatsizliğin şiddetle cezalandırılması, otoriter rejimlerin “itaatkâr” vatandaş özlemiyle uyum içinde. Kadınlar itaat etsin ve itaatkâr çocuklar yetiştirsin isteniyor. Bugün Türkiye’de aile ve kadının aile içindeki işlevi, devlet dolayımıyla toplumun istikrarının ve milletin “bekası”nın temel taşı yapılmaya çalışılıyor. Yani kadınlar “fıtratları” dışına çıkmaya çalışırlarsa (özgürlük, eşitlik ve bireyleşme peşinde koşarlarsa), bu sadece kendilerinin veya ailelerinin kaderini değil, tüm toplumun kaderini belirleyecek, toplumun ahlâkını ve düzenini tehlikeye sokacak çok tehlikeli bir “musibet” olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım elbette yeni değil; ailenin siyasal iktidar metaforu olarak kullanılmasının çok uzun bir geçmişi var. Patriarkın mutlak egemenliğindeki ataerkil aile yapısının, insanlığın başlangıcından itibaren var olduğu ve hiç değişmediği, değişmeyeceği varsayımı sadece devlet iktidarının değil, her türlü iktidar hiyerarşisinin dayanağı olan bir ideoloji.

Bu ideolojinin sarsılması ve özellikle ekonomik etkenler, erkeklerin dış dünyada yaşadıkları yoksullaşmayı, yabancılaşmayı, güçsüzleşmeyi aile içinde, kadınlar ve çocuklarla ilişkileri içinde telafi etmesini zorlaştırıyor. Kadınlar özerklik, kendi yaşam ve bedenleri üzerinde söz sahibi olmak istiyor. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet dengesinin erkekler aleyhine değişmesi, sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok yerinde büyük bir tepkimeye yol açıyor. Erkekler demokrasi ve özgürlük talebiyle kadın hakları ve özgürlüğü talebinin iç içe olduğunu kavramazlarsa ve kadınlarla birlikte mücadeleye katılmazlarsa gelecek pek iç açıcı görünmüyor.

Prof. Dr. Fatmagül Berktay

Laiklik tartışmaları ile toplumsal cinsiyet politikaları arasında nasıl bir bağ var? Anti-gender mobilizasyonu laiklik karşıtı bir hegemonya projesinin parçası olarak okumak mümkün mü?

Tam da bu nedenle laiklik tartışmaları ile toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtlığı ve otoriterlik arasındaki bağı net biçimde görmek gerekir. Çünkü tüm yurttaşların yasa önünde eşitliği demokrasinin özünü oluşturur. Laiklik de dinsizlik değil, devletin dinsel aidiyetler karşısında tarafsız olması anlamına gelir. Laiklik ve laik hukuk sistemi, bütün yurttaşlara kamusal alanda cemaat, aile, ırk, cinsiyet vb. aidiyetlerin dışında bir varoluş ve özgürlük imkânı sunar; yani birey/yurttaş olma imkânı. Bu nedenle demokrasinin vazgeçilmezidir laiklik. Ancak bazı çevrelerin sandığı gibi laiklik otomatik olarak demokrasi anlamına gelmez; önemli olan bu imkânı kamusal mücadeleyle demokratik yönde hayata geçirip geçirmediğinizdir.

Türkiye’de laikleşme süreci hızlı yapılmak zorunda kalınca, başka bazı ülkelerde olduğu gibi din karşısında nötr kalmak yerine dinin denetimini elde tutarak devletin güdümüne alma yoluna gidildi. Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılmasından sonra Diyanet İşleri Riyaseti kuruldu. Böylelikle din ile devlet ayrıldığı anda yeniden devlete bağlanmış oldu. Bu, Türkiye’deki laikliğin önemli zaafıydı. İlk baştan itibaren genel bütçeden destek gören, 1961 Anayasası’yla genel idare içinde yer alan anayasal bir kurum hâline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bugün geldiği nokta bu zaafı açıkça ortaya koyuyor. Bugün Diyanet, “kime niyet, kime kısmet” deyişini hatırlatacak şekilde devlet içinde ayrı, çok zengin ve nüfuzlu bir saltanat makamı olarak siyasal İslam’ın elindeki bir iktidar aracına dönüşmüş durumda. Cumhuriyet’in “makbul vatandaşı”nın Türk, Sünni ve erkek olması da bununla bağlantılı bir diğer önemli zaaftı. Bu zaaflar aynı zamanda bugün laikliği savunmada nelere dikkat edilmesi gerektiğini de gösteriyor.

Feminist bir laiklik savunusu nasıl kurulabilir?

Demokrasi bireyin seçme hakkıyla ilgilidir; kendi yaşamını özgürce belirleyebilmesiyle. Bu herkes için önemlidir ama kadınlar için özellikle önemlidir. Çünkü kadınlar yüzyıllardır ailenin ve cemaatin parçası, onun sınırlarını çizenler olarak özel alanla sınırlandırılmışlardır. Üstelik bu yalnızca şerî toplumlar için geçerli değildir. Ancak şeriatın hüküm sürdüğü yerde sadece sosyolojik ve ideolojik olarak değil, hukuksal olarak da kamu alanının dışında tutulurlar, yurttaş sayılmayıp görünmez kılınırlar. Özgürlük hem bireysel hem de kamusal alanı kapsasa da esas deneyimlendiği yer kamusal eylem alanıdır. Bu açıdan dini mahkemeleri kapatarak şeriatı yargı kurumlarından mahrum bırakan ve yeni Medeni Kanun’u yürürlüğe koyan Cumhuriyet’in yaptığı reformların en önemlisi gerçekten de laikliktir. Medeni Kanun sayesinde kadınlara eşit yurttaş olma yolu açılmış oldu; kadınlar bu yolda yürüyerek haklarını kullanmaya başladılar ve giderek güçlendiler. Üstelik hem medeni hem de ceza kanunlarındaki cinsiyetçi maddelerin 2000’lerin başında değişmesini de sağladılar.

Bugün geldiğimiz noktada ise laikliğe saldırılması, Medeni Kanun’da gelenekçi dini gedikler açılması ve kazanılan hakların geri alınması çabası, erkek egemenliğinin kadınların güçlenmesi karşısındaki endişesinin ve korkusunun ifadesi ve otoriterleşmeyi de pekiştirici işlevi var. Kadınlar gene mücadelenin ön safında; çünkü en başta onların birey/yurttaş olma konumunu hedef alıyor. Bence bu mücadelenin çeşitli kimlik ve aidiyetleri dışlayıcı olmaması (bu hataya düşülürse eski zaaflar hortlar; nitekim hortluyor), laiklik yerine laikçilik yapılmaması hayati önemde. Laikliğin otomatik olarak demokrasi anlamına gelmediği bilincinde olarak demokrasi ve özgürlük açısından can alıcı olduğunun vurgulanması ve bunun bütün toplumun otoriterleşmeye karşı mücadelesinin vazgeçilmez parçası olduğunun altının çizilmesi gerek. Dolayısıyla özgürlük isteyen herkesi mücadeleye davet etmek gerekiyor. Eğer otoritarizme karşı olan erkekler toplumsal cinsiyet eşitliğinin bu mücadelenin özünü oluşturduğunu anlayabilir ve mücadeleye katılırlarsa umudumuz “nafile umut” olmaktan çıkar.