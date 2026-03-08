Otoriterleşen dünyada eşitlik paradoksu

Prof. Dr. Yakın Ertürk

Yıl 1979

8 Mart 1979 Uluslararası Kadınlar Günü kutlamalarından iki gün önce Humeyni kadın hakları alanında geri dönüşün belirtisi olan önlemleri ilan ederek İran devriminin rotasını belli etti.

Molla rejiminin zulmüne 47 yıldır direnen İran halkı, şimdi de kötülükte sınır tanımayan bir savaş vahşetiyle karşı karşıya.

1979, cihad hareketinin küreselleşmesini hazırlayan başka olaylara da sahne olan bir yıldı.

Türkiye'de kitleler, bu küresel eğilimlere, “Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganıyla karşılık verdi.

Bugün, Türkiye sokaklarında şeriat çağrıları yapılmakta, Şubat İnşaat Mühendisleri Odası’nın seçim sonucu tekbir çığlıklarıyla kutlandı, Anayasal güvencesi olan laiklik yargılanmakta, medeni kanun saldırıların hedefinde.

Bu süre içinde rüzgâr neden yön değiştirdi? Bu sorunun yanıtını küresel anlamda dönüm noktası olduğunu düşündüğüm 11 Eylül’de arayabiliriz.

2001 Newyork’daki ikiz kulelere yapılan saldırı hegemon Batı liberalizminin sorun ve çelişkilerini su yüzüne çıkarttı, 2008 finansal krizle bu derinleşti ve 2020 Covid pandemisiyle tüm dünyaya yayıldı.

11 Eylül sonrası baskınlaşan küresel terörle mücadele gündemi, önce Afganistan’ın işgali, daha sonra Libya ve Irak müdahaleleriyle militarist-otoriter unsurları bölgemiz jeopolitiğinin motoru haline getirdi.

Çoklu küresel sistem krizleri gelişmiş demokrasileri "liberal otoriterliğe" sürükledi, sağ popülizmi güçlendirdi.

Türkiye’de, “muhafazakâr demokrat” söylemiyle iktidara gelen AKP hükümetleri bu süreç içinde gittikçe otoriterleşti, Gezi olaylarının bu açıdan bir dönüm noktası olduğu söylenir.

Oysa, toplumsal cinsiyet politikaları bakımından bunun belirtileri esasında 2011’de kendini göstermişti.

Cinsiyet eşitliği yerine cinsiyet adaleti vurgusu, kürtajın cinayet ilan edilmesi, kadından sorumlu bakanlığın yeniden düzenlenmesi, tarikatlarla yol alma gibi bir dizi olay bugünün uyarı işaretleriydi.

Geçen 15 yıl içinde cinsiyetçilik tırmanarak iktidarın belli başlı politikası haline geldi.

Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi’ne de atfedilen "cinsiyetsizlik politikası" ve düşen doğum oranlarıyla mücadele etmek amacıyla 2025'i "Aile Yılı", 2026-2035’i "Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan etti.

Bu bağlamda, Erdoğan’ın, aileyi zayıflatmanın ve cinsiyet farkını ortadan kaldırmanın toplumu emperyalistlerin oyuncağı yapacağı yönündeki popülist seslenişi, aynı zamanda, kadın cinayetleri ve ekonomik yoksulluk konusundaki dikkati de dağıttı.

Suriye savaşı bölgede dengeleri değiştirdi, Batı nezdinde istikrarlı bir Türkiye hak ihlalleri için bir kalkan oluşturdu. Türkiye’nin mülteci kozuna karşı, AB, demokrasi, insan hakları ve cinsiyet eşitliğinden ödün vermekten çekinmedi.

BATI MERKEZLİ YENİ OTORİTERLEŞME

Trump'ın, 2026 yılının ilk ayında, egemen bir ülke olan Venezuela’ya askeri müdahalede bulunarak başkan ve eşini gasp etmesi ve NY’a getirmesi yeni bir emperyalist evreye girildiğini gösterdi ve şiddeti, egemen küresel ideolojinin silahı olarak, meşrulaştırdı.

Büyük umutlarla girdiğimiz 21. yüzyıl, bitmek bilmeyen savaşlar, derinleşen yoksulluk, finansal elitlerin elinde toplanan akıl almaz servet birikimi, sistematik ırkçılık, çevre katliamları ve yükselen otoriter rejimleriyle bir “kötülük çağına” evrildi.

Bakım krizi ve doğurganlık oranlarının düşmesi, kadın bedeni ve emeğini, sağ siyasetin varoluşsal meselesi haline getirdi, tüm dünyada şiddet arttı.

Bugün, liberal demokrasiyi kendi sahasında çökerten batı merkezli ve din tandanslı bir “yeni otoriterleşme”nin varlığı, otoriterliğin sanıldığı gibi Batı dışı rejimlerin “ayrıcalığı” olmadığını göstermiştir.

Büyük güçlerin otoriterleşmesi, Nancy Fraser’in “otoriter kapitalizm” olarak betimlediği küresel gerici dalganın bir parçasıdır ve dünya barışına, hak ve hukuka yönelik büyük bir tehdittir!

ABD artık “rekabetçi bir otokrasi” olarak tanımlanmakta; kendi değerleri ile çıkarları arasına sıkışan Avrupa’da aşırı sağ yükselişte; demokrasisi zaten kırılgan olan ya da hiç olmayan dünyanın geri kalanı “yeni otoriterlikle” değişkenlik gösteren ilişki içinde.

İnsan hakları ihlallerini frenleyecek olan uluslararası sistem ise kuşatma altında.

CİNSİYET İDEOLOJİSİ

Otoriter sağ siyasetin ortak özelliği kadın ve LGBT karşıtlığıdır. “Cinsiyet ideolojisi” gibi muğlak bir fikirden hareket eden otoriter popülistlerin cinsiyet eşitliği kavramıyla ilişkisi karmaşık, çelişkili ve paradoksaldır.

“Cinsiyet ideolojisi”ni, bir azınlığın çürümüş ahlaki değerlerini toplum geneline dayatma komplosu olarak gören aşırı sağ, ulusun temeli olarak “doğal aileyi” merkeze alan alternatif bir normatif ve kültürel çerçeve geliştirme gayretinde.

2023'te Rusya Yüksek Mahkemesi, "Uluslararası LGBT Hareketini” ülkedeki demografik yapıyı tehdit eden, aile bağlarını zayıflatan ve toplumu yok etmeye çalışan bir "aşırı örgüt" olarak tanımladı.

Avrupa aşırı sağı “cinsiyet ideolojisini”, yerli kadınları ve LGBT haklarını korumak amacıyla göçmen ve azınlıklar aleyhine kullanmakta. Örneğin, Hollanda’nın sağcı parti lideri Wilders, hükümetten, beyaz kadınları Müslüman erkeklerden korumak için sınırları kapatmasını istemiş ve "homofobik Müslüman göçmenlerin" entegrasyonunun ülke genelinde LGBT haklarını tehdit ettiğini iddia etmiştir (ve sonrasında ayrımcılıktan mahkûm edilmiştir).

Göçmen karşıtlığı, cinsiyet eşitliğiyle sorunu olmayan Avrupa radikal sağını anti-kürtaj ve pro-natal saflarda konuşlandırmakta.

Trump'ı “senin vücudun, benim seçimim” sloganıyla başkanlığa geri getiren 2024 seçimleri sonrasında, “kadınları savunmak” bahanesiyle trans karşıtı bir dizi yürütme emri, politika ve eylemin birbirini izlediğine tanık olduk. Amerika'yı “yeniden büyük yapmak”, cinsiyet eşitliğine karşı savaş anlamına geliyordu.

Hukuk tanımayan “yeni otoriterleşme”, geleneksel otokratlar üzerlerindeki insan hakları baskısını da hafifletmiş ve bu ülkelerde seçici reformlar, sembolik eşitlik ya da yeni baskı hamlelerinin önü açılmıştır.

2018’de Suudi Arabistan, yıllardır tartışma konusu olan kadınların araba kullanmaları üzerindeki yasağı kaldırdı.

Kadınların parlementoda en yüksek temsil edildiği ülke, otokrat bir rejim olan Ruanda'dır. Ruanda’nın cinsiyet eşitliği reformlarının, esasında anti-demokratik uygulamaları kamufule etme stratejinin bir parçası olduğu iddia edilir.

Afrika kıtasında, kadınlar için ayrılmış koltuklar, genelde, egemen partilerin siyasi tercihidir. Bu ülkelerde, kadın milletvekillerinin siyasete girmede parti hiyerarşisine daha bağımlı olmaları onları erkeklere göre partilerine daha sadık kılmakta.

Parlamentoda cinsiyete dayalı kota kabul eden 75 ülkenin büyük bir çoğunluğu geleneksel otokratlar tarafından yönetilmektedir.

Gerek kamuda gerekse özel sektörde, düşük risk teşkil ettiği düşünülen cinsiyet eşitliği reformları, literatürde “otokratik cinsiyet yıkama” olarak tanımlanmakta.

Niyet ne olursa olsun, cinsiyet eşitliği reformlarının kadınları güçlendirebileceği ve toplumları daha adil hale getirebileceğini de unutmamak gerekir, ancak, bunun kendiliğinden olmayacağı da bir gerçek.

FEMİNİST STRATEJİLER

Peki, ataerkil kapitalizmin yeni kalkanı olan otoriterleşme karşısında feminist tepki ne olmalıdır?

Dünya kadınları için benzer tehdit oluşturan otoriterleşmeyle mücadelede feminist öncelikler bölgesel, dönemsel ve konjonktürel olarak farklılık gösterebilir. Ancak, genişleyen feminist taban açısından üç eksenli ortak bir strateji gerektiği kanatindeyim: kavramsal boyut, kollektif eylem ve finansman.

Kavramsal boyut – artık biliyoruz ki ataerkinin DNA'sı erkek pratiğini kadın pratiğine göre ayrıcalıklı kılan cinsiyetçi işbölümünde gizlidir; yani geçim / bakım karşıtlığında. Ben buna toplumsal cinsiyet düğümü diyorum. Bu düğümün çözümü, bakımı piyasa mantığı dışında bir değer ve hak olarak ele alan, cinsiyetsizleştiren ve maliyetini aile kurumunun dışına çıkartan yeni bir anaakım toplum düzeni gerektirir. Bakımın ve geçimin radikal bir yeniden örgütlenmesi anlamına gelen bu anlayış “mor, yeşil, kamucu” tartışmalarla yakından ilgilidir.

Kollektif eylem – feminist hareketin en önemli kaynağı, dayanışma kapasitelerinden kaynaklanan kollektif eylem gücüdür. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada, sokak eylemlerini ve sosyal medyayı etkili bir direniş biçimi olarak kullanan kadın hareketleri yeni ittifaklar, transnasyonel ve diyaspora ağlarıyla güçlendirilmelidir. Kitlelere ulaşabilmek için etkili mesajlaşma teknikleri gerekir. Kollektif eyleme kimin mobilize olduğu kadar kimin ikna edildiği de önemli. Bilindiği gibi, Kürt kadın hareketinin Rojava’da kendiliğinden doğan jin, jiyan, azadi sloganı, zaman içinde, farklı kesimlere ilham vererek yeni ittifakların oluşmasını sağladı. Örneğin, Mahsa Amini’in katledilmesine yönelik protestolarda bu sloganının pek çok grubun damarlarında hissedilip içselleştirilmesi, kadın hareketini geniş tabanlı bir direnişe dönüştürdü. Koalisyon oluşturmada unutulmaması gereken bir diğer husus, cinsiyet eşitliğine karşıtı politikaların genellikle siyasallaştırılmış dinden beslendiğidir. Bazı kadın hareketlerinin, dini metinleri yeniden yorumlayarak “içerden” yürüttükleri mücadele sonuç vermedi. Din istismarcılığına karşı kadınların tek dostu laik alandır.

Finansman - Kadın hareketinin etkili bir mücadele sürdürebilmesi için

paraya ihtiyacı vardır. Demokratik gerileme ve otokratik dönüşümün hızlanan eğiliminin bir parçası olarak siyasi liderler cinsiyet odaklı fonları karşıt hareketlere kaydırarak ve yabancı ajan yasaları benimseyerek sivil toplumun yaşam damarını kesiyorlar. Feminist ekonomistler cinsiyet eşitliği için “alternatif vergi sistemi” gibi çok değerli politikalar önermekte, ancak, bunların ötesinde bağımsız, sürdürülebilir bir “toplumsal cinsiyet eşitliği fonu” gerekiyor. “Mor sermaye” kavramıyla da ifade edebileceğimiz böyle bir fon oluşumunda iş dünyasına sorumluluk düşüyor, “mor fon” modeli geliştirmede öncülük yapmak üzere özellikle iş dünyasındaki kadınlara çağrıda bulunmak isterim.

BİTİRİRKEN

Otokraların hukuk tanımazlığı karşısında yeni ve zor bir dönemeçteyiz. Bununla baş ederken, burada vurguladığım strateji bağlamında iki noktayı tekrarlamak isterim: (i) insan güvenliğini bir hak olarak merkeze alan, insanı ve doğayı umursayan yeni bir anaakım toplum tasarlamak ve inşa etmek; (ii) ilerici sivil toplum bileşenleriyle çeşitli siyasi eksenlerde eşitlik, özgürlük ve laiklik ilkeleri etrafında birleşmek ve bölgeler arası dayanışmayı güçlendirmek.

Aydınlık yarınlar dileğiyle!

*Bu yazı Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Raporu Tanıtım Etkinliğinde sunuldu.