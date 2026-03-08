Otoriterleşme ve anti-gender rejimler: Küresel saldırı, küresel direniş

Son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde yükselen otoriter ve aşırı sağ hareketler kadınların ve LGBTİ+’ların kazanılmış haklarını da hedef alıyor.

Kürtaj hakkının hedef alınmasından toplumsal cinsiyet çalışmalarının yasaklanmasına, “aileyi koruma” söylemi altında yürütülen gerici politikalardan LGBTİ+ görünürlüğünü sınırlayan yasalara kadar uzanan geniş bir politika seti, toplumsal cinsiyet alanını siyasal iktidar mücadelelerinin merkezine yerleştiriyor. Birçok ülkede “toplumsal cinsiyet ideolojisi” söylemi, otoriter rejimlerin hem toplumsal rıza üretme hem de muhalefeti bastırma araçlarından biri haline gelmiş durumda.

Otoriter rejimlerin güç konsolidasyonu süreçlerinde sıklıkla “aile”, “ulusal değerler” ve “nüfus krizi” söylemleri üzerinden kadın bedenini siyasetin merkezine yerleştirirken toplumsal cinsiyet eşitliği talebi çoğu zaman ulusal kimliğe yönelik bir tehdit olarak çerçeveleniyor. Ancak aynı süreç, feminist ve demokratik hareketlerin yeni dayanışma ağları kurmasına da zemin hazırlıyor.

Macaristan Sosyal Bilimler Merkezi’nden araştırma profesörü Judit Takács, Kanada’daki Carleton Üniversitesi’nden Profesör Jennifer V. Evans, CEDAW Komitesi eski Başkanı Profesör Feride Acar ve Siyaset Bilimci Profesör Fatmagül Berktay ile söyleşiler gerçekleştirerek hazırladığımız dosya ile tüm düyadaki otoriterleşme eğilimlerini ve anti-gender hareketleri konuştuk.

Söyleşilerde Macaristan’dan Türkiye’ye, Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada otoriterleşmenin toplumsal cinsiyet rejimleri üzerindeki etkilerini, anti-gender hareketlerin nasıl örgütlendiğini ve feminist hareketlerin bu saldırılara karşı hangi stratejiler geliştirdiğini tartıştık. Bu dosya, otoriterleşme ile toplumsal cinsiyet karşıtı politikalar arasındaki yapısal ilişkiyi farklı ülkelerden örneklerle tartışmayı ve feminist mücadelenin bugünkü imkânlarını görünür kılmayı amaçlıyor.

***

KANADA CARLETON ÜNİVERSİTESİ’NDEN TARİHÇİ PROF. JENNİFER V. EVANS'LA SÖYLEŞİ

ANTİ-GENDERİZM TÜM DÜNYADA İTTİFAKLAR KURUYOR

Prof. Jennifer Evans’a göre bugünkü anti-gender hareketler geçmiştekilerden farklı aktörlere dayanırken otoriter eğilimlerin ölçeğini ve erişimini değiştiriyor.

***

JUDİT TAKÁCS İLE SÖYLEŞİ

ULUSÖTESİ AŞIRI SAĞ BİR DİNAMİK İŞLİYOR

Judit Takács otoriter rejimleri değerlendirirken Macaristan’ın tek olmadığına dikkat çekiyor. Takács’a göre Türkiye, İtalya ve ABD’de de benzer örüntüler var.

***

PROF. DR. FERİDE ACAR'LA SÖYLEŞİ

EGEMEN ODAKLAR EŞİTLİK MÜCADELESİNDEN RAHATSIZ

Laiklik ile kadınların eşit yurttaşlık hakkı arasındaki bağa dikkat çeken Prof. Dr. Feride Acar’a göre Medeni Kanun’un örselenmesi olumsuz sonuçlar doğuracak.

***

PROF. DR. FATMAGÜL BERKTAY'LA SÖYLEŞİ

OTORİTER REJİMLERİN İTAATKÂR KADIN ÖZLEMİ

Prof. Dr. Fatmagül Berktay dünyada olup bitenlerle Türkiye’de olanlar arasında paralellik olduğunu vurgularken "Türkiye’nin ‘özgünlüğü’ kadına yönelik şiddetin bir cinskırım derecesine ulaşması" diyor.