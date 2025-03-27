Otoriterliğe karşı sol dayanışma

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Saray rejiminin yargı eliyle muhalefete yönelik operasyonları uluslararası yankı uyandırırken Türkiye’de demokrasiye yönelik saldırılara dünya genelindeki sol parti ve örgütler ile siyasetçilerin tepkisi sürüyor. Dünya genelinde birçok sol parti ve birlik, küresel konjonktürden faydalanan AKP’nin emperyalist güçlerin yaktığı yeşil ışıkla başlattığı operasyonlara tepki gösterdi.

• Sosyalist Enternasyonel:

CHP’nin de üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonel, Türkiye’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişini tutuklanmasıyla başlayan süreci endişeyle takip ettiklerini bildirdi. İmamoğlu ve CHP’yle dayanışma içinde olduğunu bildiren Sosyalist Enternasyonel’in açıklamasında “Her zaman demokratik değerlerimizi koruyacağız” denildi.

• Yunanistan Komünist Partisi (KKE):

KKE, İmamoğlu’nun tutuklanması ve Saray rejimine karşı düzenlenen kitlesel protestolara ilişkin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “AKP hükümetinin İmamoğlu’nu tutuklayarak görevden alma kararını, gösterilerin şiddetle bastırılmasını, aralarında göstericilerin, parti üyelerinin ve gazetecilerin de bulunduğu kitlesel tutuklamaları kınıyoruz.

Bu gelişmeler, Erdoğan hükümetini bölgedeki çıkarlarının ‘stratejik ortağı’ ve ‘koruyucusu’ olarak ilan eden AB, NATO ve ABD’yi bir kez daha ifşa etti. Ayrıca burjuva içindeki çelişkilerin bedelini halkın ödediğini ortaya koydu.” Türkiye halkı ile dayanışma içinde olduğunu kaydeden KKE, baskı ve zulümlerin sona ermesini ve mahkûmların serbest bırakılmasını talep etti.

• Hollanda’nın Yeni Komünist Partisi (NCPN):

İmamoğlu’nun yanı sıra yüzlerce kişinin tutuklanmasına tepki gösteren NCPN, hükümet karşıtı protestolara yönelik baskı ve şiddeti kınayarak AKP’nin otoriter yönetimine karşı verilen mücadelede desteğini açıkladı. Tutuklamaların, iyi bir gelecek için mücadele veren halkın demokratik haklarına doğrudan bir saldırı olduğu belirtilerek hükümetin her türlü direnişi baskı, tutuklama ve şiddet yoluyla ezmeye çalıştığı kaydedildi. AB, NATO ve ABD’nin bölgede kenti çıkarlarını korumak için Erdoğan ile yakın işbirliği yaptığını kaydeden NCPN “Türkiye’de işçi sınıfı ve ilerici güçler, baskı ile sindirilmesine izin vermeyecek” denildi.

• Almanya Sol Partisi (Die Linke):

Die Linke’den yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun tutuklanması, Erdoğan’ın özgür seçimlerden korkan bir otokrat olduğunu kanıtladı” denildi. Tutuklamalar ve gösteri yasaklarını cumhurbaşkanlığı seçiminde en büyük rakibini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir darbe olarak niteleyen Die Linke, Federal Hükümet’e Erdoğan’la net bir şekilde konuşma çağrısı yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki protestolara desteğini ileten Sol Parti’nin sosyal medya paylaşımlarında ise “Türkiye’deki protestocularla dayanışma: Erdoğan’la silah anlaşmasına hayır! Türkiye’de demokrasiyi kurtarın!” denildi.

• Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD):

Almanya’da mevcut koalisyon hükümetinin büyük ortağı SPD’nin Başkanlık Kurulu’nun aldığı kararda, İmamoğlu’nun tutuklanması “bir dizi siyasi saikli mahkumiyetin bir parçası” ve “Türkiye’deki özgür seçimlere saldırı” olarak nitelendirildi. “Demokrasiden uzaklaşmak hatadır” denilen açıklamada İmamoğlu ve diğer siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması talep edilerek “Büyük bir endişe ile Türkiye’nin yıllardır hukuk devleti ilkelerinden giderek uzaklaşmasını takip ediyoruz” denildi. SPD’li Başbakan Olaf Scholz da önceki günlerde “siyasi muhalefetin yargılanamayacağını” belirterek bunun Türkiye ile Almanya ilişkilerinde gerileme yaratabileceğini söylemişti.

• ABD Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL):

Türkiye’deki tutuklamalara tepki gösteren PSL, “AKP’nin demokratik haklar üzerindeki faşist baskısına cesurca direnen Türkiye işçileri ve halkıyla sarsılmaz dayanışma içindeyiz” açıklaması yaptı. Sol partilerin üyelerine yönelik şafak baskınıyla yapılan gözaltılara tepki gösteren PSL’nin açıklamasında “Yüzlerce protestocu, siyasi aktivist ve gazetecinin halkın siyasi ifade hakkını savunmak için barışçıl bir gösteriye katıldıkları için keyfi bir şekilde gözaltına alınması, temel özgürlüklere açık bir saldırıdır” denildi.

• Avrupa Sosyalistler Partisi (PES):

Avrupa Birliği’nde (AB) sol ve sosyal demokrat partilerin bir araya geldiği Avrupa Sosyalistler Partisi (PES), Türkiye’de gözaltı ve tutuklama dalgasını kınayarak bunun “açıkça Erdoğan tarafından organize edildiğini” kaydetti. AKP’nin büyük oy kaybına uğradığına dikkat çekilen açıklamada sözlerine yer verilen PES Başkanı Stefan Löven, “Erdoğan, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü gözardı ederek iktidarını sürdürmek istiyor” dedi. PES Genel Sekreteri Giacomo Filibeck İmamoğlu meselesini yakından takip ettiklerini belirterek “Adil yargılanmasını engelleme ve temelsiz suçlamalarla aylarca hapiste tutma girişimleri büyük bir direnişle karşılaşacak. Eroğdan muhalefet liderlerini hapiste tutma alışkanlığı edindi. Bunun bir daha olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.