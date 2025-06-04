Otoriteye karşı direnişin sanatı: Çeltik

Tuğçe ÇELİK

“İktidar hayatı hedef aldığında, hayat iktidara direniş olur.”

Gilles Deleuze

Türkiye’de 19 Mart sonrası büyük bir kırılma yaşandı. Gençlerin başını çektiği toplumsal eylemlilik hali kültür ve sanat alanında da meyvelerini veriyor. Farklı üniversitelerin bölümlerinden bir araya gelen öğrencilerin oluşturduğu sanat kolektiflerinden biri de Çeper Kolektif. 19 Mart süreci sonrasında üniversite öğrencileri tarafından bağımsız bir sanat platformu olarak kurulan Çeper Kolektif, Çeltik başlıklı ilk sergisini Beyoğlu’ndaki Karşı Sanat’ta gerçekleştirdi. Sergi,

15 Haziran’a kadar açık olacak.

Çeltik, Türkçe ve Kürtçe’de ‘sınır, kenar, çevre’, Farsçada ise ‘kuşatma ve çevrelemeyi" ifade ediyor. Serginin küratörü Eda Güçhan kavramdan aldıkları ilhamı şöyle anlattı: “Çeltik, huysuz, geçimsiz, aykırı, düzene uymayan, başka bir ihtimali arayan karakteri de betimliyor. ‘Çeper’ yalnızca bir sınır çizgisi değil, reddedilmiş hakikatlerin, ötekileştirilmiş bedenlerin, yok sayılanların alanı. Sadece bugüne değil, yıllardır parça parça elimizden alınan kamusallığa, düşünsel özerkliğe ve kültürel üretim hakkına sahip çıkma iradesini işlerimizle yansıtmak istedik. Forumlar aracılığıyla karar alan kolektif, sokaklarda ve kampüslerde olduğu gibi çoksesli, farklılıklara alan açan ve dayanışmacı bir iradeyi somutlaştırmayı amaçladı.”

Üniversite öğrencilerinin kurduğu Çeper Kolektif ilk sergisini Karşı Sanat’ta açtı.

KOLEKTİF PRATİKLERLE DİRENİŞİ SÜRDÜRMEK

19 Mart sonrası forumlarda tanışan, çoğunluğu 2000 sonrası doğumlu gençlerin başka bir gerçekliği tahayyül etme amacıyla bir araya geldiğini söyleyen Güçhan ile sergiyi gezdik. Güçhan şöyle konuştu: “Kolektif hafızamızı unutmamak, sanatla direnişi sürdürmek ve birlikte üretmek amacıyla bir araya geldik. Karşı Sanat’tan gelen davetle başlayan süreç, farklı üniversitelerden gelen sanat öğrencilerinin haftalık forumlarda buluşmasıyla kolektif üretim deneyimine dönüştü. Atölye günleri, edebiyat ve film buluşmaları, performans etkinlikleriyle kolektif bağlarımızı güçlendirdik.”

“Bu sergi bir araya gelmenin, birlikte karar almanın ve deneyimlemenin izlerini taşıyor” diyen Güçhan şu görüşleri paylaştı: 19 Mart sonrası, demokratik haklarımızı savunmak için bir araya gelirken kurduğumuz ilişkilerin, ortak öfkenin ve kolektif belleğin bir sonucu. Buraya herkes kendi yükünü, yarasını, sözünü getirdi. Sokak mücadelesini, baskıyı, evde saklı tuttuğu bir anıyı, susturulmuş bir dili getirdi ve burada yer buldu. Serginin ilk bölümde toplumsal baskılar, kimlik kısıtlamalarının izlerini taşıyan resim, fotoğraf ve yerleştirmeler yer alıyor. Son bölüm ise 19 Mart’tan itibaren eylem görselleri ve Saraçhane’nin görsel hafızasıyla tamamlanıyor.”

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ATKI İPLİKLERİYLE DOKUNAN TRAVMALAR

Sergide ‘Hafıza’ adlı dokuma tekniğiyle yapılmış bir eseriyle yer alan Kübra Büyükbaş, “Eserimde, ruhların içinde kapana kısılmış duyguları, travmaları, baskıları ve bastırılmış birçok hissi atkı iplikleriyle yorumladım” dedi.

Büyükbaş, “Bu duyguların dışa vurumunu ise çözgü iplikleriyle bir bütün haline getirerek ifade ettim. Kırmızı ipliklerin kullanımı, bu bastırılmış duyguların zamanla başka bir kişiliğe dönüşümünü temsil ediyor. Geçmişin çizdiği iz, yüzeyde ince bir çentik olarak kalmaz; dokuma bu izi büyütür ve görünür kılar. Her ilmek, kolektif hafızanın inatçı bir kaydıdır. Biçim, bastırılan duyguların taşıyıcısına dönüşürken; çizgiler, dile gelmeyen öfkenin yüzeyle kurduğu ilişkiyi açığa çıkarır. ‘Hafıza’, suskunlukla örülmüş bir geçmişin, ipliklerle yeniden konuşmasına olanak tanır” diye konuştu.

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TEK SESLİ OTORİTEYE KARŞI ‘DÜDÜK’

Sanatçı Necva ise sergide ‘Düdük’ adlı performansıyla dikkati çekti. Performansında iktidar ilişkilerinin sorgulandığı bir ortam yaratan sanatçı eserini şöyle tarif etti: “Performansım, metrelerce boş kâğıdın düdük sesi eşliğinde okunmasıyla başlar. Tek sesli düzenin simgesi olan düdük, iktidarın kontrol mekanizmasını temsil eder. ‘Düdük’ performansı, iktidarın sesini nasıl tekelleştirip baskı aracına dönüştürdüğünü performatif bir dille sorgular. İzleyicilere ses çıkaramayan düdükler verilir; bu, pasifleşmeye zorlanan bireylere gönderme yapar. Ses çıkarabilen birkaç düdük ise kürsüde ezilerek çoğul sesin sistematik bastırılışı görünür kılınır. İzleyiciler aktif müdahaleye tahrik edilir; bastırma ve belirsiz geri dönüşler performansın dinamik yapısını ve direniş alanının oluşumunu sağlar. Bu yöntemle, tek sesli otoriteye karşı çoğul sesin yükselmesi ve direniş alanlarının mümkün kılınması üzerine bir araştırma yürütülür.”