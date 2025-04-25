Otoyol gişesinden 110 kilometre hızla geçen şüpheli gözaltına alındı

(İSTANBUL)- Çekmeköy Hüseyinli otoyol gişesinden 110 kilometre hızla geçerek sosyal medyadan paylaşım yaptığı belirlenen bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ancak şüpheli 6 bin 320 lira idari para cezasına çarptırıldı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.



Konuya ilişkin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi; kimliği belirsiz kişilerin bazı sosyal medya hesaplarından, ‘HGS Akımı’ adı altında "Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz" vb. başlıklar altında paylaşımlar yaptığını belirledi. Gruptaki kişilerin hesaplarını yakın takibe alan jandarma şüphelilerin gişelerden yüksek hızla geçerek sosyal medyadan paylaşacakları istihbaratı üzerine önlem aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy Hüseyinli gişelerinden 110 kilometre hızla geçerek fotoğraf ve görüntüsünü paylaşan M.Ö isimli kişi Poyrazköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. 6 bin 320 lira idari para cezası kesilen şüpheli sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde 6.Sulh Ceza Hakimliğince sürücü belgesine 4 ay süre ile el konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.