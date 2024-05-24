Otoyol işçileri 5 gündür köprü üstünde hak arıyor

Emek Servisi

Aydın-Denizli Otoyolu inşaatı ihalesini alan firma tarafından ücretleri ödenmeden işten çıkarılan 51 işçinin inşaat ettikleri köprü üzerinde başlattığı eylem 5 gündür devam ediyor. Dün, işçilerden birinin açlık ve yorgunluk sebebiyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Köprü üzerinden çektikleri video mesajı İyi-Sen hesabı üzerinden paylaşan işçiler patronlarına isyan ederek, "Biz geceleri bu betonun üzerinde aç susuz yatarken kalbiniz hiç mi sızlamıyor? Bu gece açlıktan, yorgunluktan ve üşümekten biten arkadaşımız da hastaneye kaldırıldı. Lütfen birileri kendine zarar vermeden, hayatlarından vazgeçmeden bizim alın terimizin karşılığını verin. Bir an önce çocuklarımıza kavuşalım" çağrısında bulundu. Talepleri kabul edilene kadar direnişlerini sonlandırmayacaklarını ifade eden işçiler ‘‘Bizler gemileri yaktık, geri dönüşü yok. Sizden lütuf değil hakkımızı istiyoruz" dedi.