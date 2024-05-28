Otoyol işçisi 10 gündür direniyor

Emek Servisi

Aydın-Denizli Otoyolu inşaatı ihalesini alan firma tarafından ücretleri ödenmeden işten çıkarılan 51 işçinin inşaa ettikleri köprü üzerinde başlattığı eylem 10 gündür devam ediyor. 10 gündür beton zemin üzerinde yatıp kalkan işçiler, "Sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası’na (İYİ-SEN) bağlı işçiler, direnişlerini gece-gündüz sürdürüyor. İşçiler dün İYİ-SEN'in, X hesabında yaptığı paylaşımda "Dayatma ve baskılara karşı eylemimiz kararlılıkla devam ediyor. Talebimiz çok açık ve nettir. Emeğimizin karşılığı eksiksiz verilmelidir. Biz sadaka değil emeğimizin karşılığını istiyoruz. Zafer, mücadele eden işçinin olacak" ifadelerini kullandılar.