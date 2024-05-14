Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
Otoyol ve köprü ücretleri bu gece itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Buna göre İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyurdu.
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri bu gece yarısından geçerli olmak üzere zamlandı.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri otomobil geçiş ücreti 24 lira oldu.
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 419 lira oldu.