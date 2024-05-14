Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

Otoyol ve köprü ücretleri bu gece itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Buna göre İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira oldu.

Güncel 14.05.2024 23:12 Giriş: 14.05.2024 23:12

Güncelleme: 14.05.2024 23:31 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

AA