Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

Karayolları Genel Müdürlüğü, özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 13 Ocak 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni tarife uygulanacak. Yavuz Sultan Selim 1. Sınıf yüzde 15 zamlanırken Boğaz Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) yüzde 42 zamlandı. Osmangazi'de ise fiyat artış yüzde 42,3'ü buldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Ücret bilgilerine http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir."

ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL, Osmangazi Köprüsü 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri tarife­si şöyle belirlendi:

"Aks Aralığı 3,20 m’den Küçük İki Akslı Araçlar: 47,00TL, Aks Aralığı 3,20 m ve 3,20 m’den büyük her türlü iki akslı araçlar 60 TL, 3 akslı her türlü araçlar 134 TL, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar 265 TL, 6 ve yukarı akslı araçlar 351,00 TL ve motosikletler 20,00 TL" oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ TARİFELERİ

Birinci sınıf araçlar için 795 TL, ikinci sınıf araçlar için bin 270 TL, üçüncü sınıf araçlar için bin 510 TL, dördüncü sınıf araçlar için 2 bin 5 TL, beşinci sınıf araçlar için 2 bin 530 TL, altıncı sınıf araçlar için 555 TL olarak belirlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ TARİFELERİ

Birinci sınıf araçlar için 80, ikinci sınıf araçlar için 110, üçüncü sınıf araçlar için 200, dördüncü sınıf araçlar için 510, beşinci sınıf araçlar için 630 altıncı sınıf araçlar için 55 TL olarak belirlendi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ TARİFELERİ

Birinci sınıf araçlar için 790, ikinci sınıf araçlar için 990, üçüncü sınıf araçlar için bin 780, dördüncü sınıf araçlar için bin 975, beşinci sınıf araçlar için 3 bin 755 altıncı sınıf araçlar için 200 TL olarak belirlendi.