Otoyolda 11 araç zincirleme kazaya karıştı: 7 yaralı

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. 1 hafif ticari ile 10 otomobilin birbirine çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen 7 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yolun İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.