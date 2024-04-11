Otoyolda alev alan otomobil yandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otoyolda seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücünün emniyet şeridine çektiği araçtaki 3 kişi kurtuldu, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Trafik, yaklaşık 2 saat boyunca 2 şeritten sağlandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa istikametine giden Halil Dikilitaş (35) idaresindeki 16 BE 337 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar çıktı. Diğer sürücülerin uyardığı sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Sürücü ve otomobildeki 2 yolcu araçtan indi. Otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik geçişinde trafik yaklaşık 2 saat boyunca 2 şeritten sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.