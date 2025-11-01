Otoyolda alkollü içecek yüklü TIR yandı
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde ilerleyen TIR’ın dorsesi seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücünün kontrolüyle araç refüje çekildi, itfaiye yangını söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda ilerlerken dorsesi alev alan alkollü içecek yüklü TIR, büyüyen yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Rüzgarlar mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, alkollü içecek yüklü TIR'ın dorsesi, seyir sırasında yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarındaki refüje çıkarttı.
Alevler kısa sürede dorseyi sararken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.