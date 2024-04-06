Otoyolda bayram yoğunluğu arttı

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, Anadolu otoyolunda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bayram yoğunluğu arttı.

Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşurken, İstanbul istikametine ise az sayıda aracın geçtiği görüldü. Yer yer maddi hasarlı kazalar sebebi ile sıkışan trafik, ekiplerin hızlı müdahalesi ile normal seyrine döndürülürken, bölge trafik ekipleri sürücülerin dikkatli olmalarını istiyor.