Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Otoyolda bayram yoğunluğu arttı

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 15:18
  • Giriş: 06.04.2024 15:18
  • Güncelleme: 06.04.2024 15:18
Kaynak: İHA
Otoyolda bayram yoğunluğu arttı

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, Anadolu otoyolunda yoğunluk oluşturuyor.
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bayram yoğunluğu arttı.

Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşurken, İstanbul istikametine ise az sayıda aracın geçtiği görüldü. Yer yer maddi hasarlı kazalar sebebi ile sıkışan trafik, ekiplerin hızlı müdahalesi ile normal seyrine döndürülürken, bölge trafik ekipleri sürücülerin dikkatli olmalarını istiyor. 

BirGün'e Abone Ol