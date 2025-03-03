Otoyolda cip ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de Anadolu Otoyolu’nda otomobilin cipe çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hamdi Ç.’nin kontrolünü yitirdiği 34 JH 4869 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Hakan K. idaresindeki 78 AN 900 plakalı cipe çarptı. Hamdi Ç., aracından fırlayarak şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hakan K. ile Hamdi Ç. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayı gören bir sürücü “Kaza tam önümüzde oldu. Biz de Düzce’den Bolu’ya gidiyorduk. İki araç birbirine girmiş. Hemen ilk müdahaleyi yaptık. Biz bu araçtakini bulamadık, meğer aşağıdaymış. Oraya fırlamış. Müdahale yaptık. Ambulansa teslim ettik. İnşallah sıhhati yerindedir” dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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