Otoyolda ısrarla ambulansı sıkıştırdı, sağlık çalışanlarıyla kavga etti

İstanbul Bağcılar'da bir otomobil sürücüsü, otoyolda siren çalarak ilerleyen ambulansı sıkıştırarak yol vermedi. Otomobil sürücüsünün aracından inerek sağlık çalışanlarıyla tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir sürücünün ambulanslara yol vermeyerek, sıkıştırması cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikameti Güneşli yol ayrımında dün öğlen saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre bir otomobil sürücüsü siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü ile tartışmaya başladı.

Otomobil sürücüsü aracı ile ambulansın önünü kesmeye çalışarak arkadan gelen bir ambulansın da yolunu kapattı.

Trafikte ilerleyenleri tehlikeye atan sürücü daha sonra ambulansın önünü kesti. Araçlarından inen taraflar, bir süre yolda tartıştı.

Tartışma araya trafikteki diğer sürücülerin de girmesiyle son buldu.