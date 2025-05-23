Otoyolda kaju yüklü tırda yangın

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaju yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.

Olay, TAG otoyolunun Mersin-Adana yönü Tarsus Berdan viyadüğü bölgesinde meydana geldi. Özel bir lojistik firmasına ait H.G. idaresindeki 07 S 1692 plakalı tırın, dorse lastiklerinin bulunduğu noktada alevlenme meydana geldi. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurup itfaiyeye haber verdi. Alevler bu sırada dorsede yüklü olan ve İran’a sevk edildiği öğrenilen kajulara da zarar verdi. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü ve tüm ürünlerin zarar görmesini engelledi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.