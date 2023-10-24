Otoyolda otomobil alev alev yandı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde seyir halinde yanan otomobilden sürücü yara almazken otomobil ise küle döndü.

Yangın, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Aracı durdurarak otomobilden inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.