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Otoyolda TIR, çekici ile otomobile çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 11:48
  • Giriş: 24.07.2023 11:48
  • Güncelleme: 24.07.2023 11:48
Kaynak: DHA
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Otoyolda TIR, çekici ile otomobile çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde arızalanan otomobilin yüklendiği sırada, arkadan gelen TIR, çekici ile otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özlem Ayna (41) ile çekici sürücüsü Erdinç Gökçimen (30) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Özlem Ayna yönetimindeki otomobil arızalandı. Bölgeye Erdinç Gökçimen'in kullandığı çekici geldi.

Arızalı otomobilin çekiciye yüklendiği sırada, arkadan gelen Özgür Ergin'in kullandığı TIR, araçlara çarptı.

Kaza anında çekicinin yanında duran otomobil sürücüsü Özlem Ayna, çekici sürücüsü Erdinç Gökçimen, otomobildeki Zeynep Ayna ile Nilgün Akbudak yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Özlem Ayna ile Gökçimen, hastanede hayatını kaybetti. TIR şoforü ifadesi için polis merkezine götürülürken, 2 şeridi kapanan TEM Otoyolu çalışmaların ardından açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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