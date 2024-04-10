Otoyolda trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Niğde’de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Niğde - Ankara otoyolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı 3 kişi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.