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Otoyolda trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.04.2024 21:16
  • Giriş: 10.04.2024 21:16
  • Güncelleme: 10.04.2024 21:16
Kaynak: İHA
Otoyolda trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Niğde’de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 


Edinilen bilgiye göre Niğde - Ankara otoyolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı 3 kişi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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