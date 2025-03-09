Otoyolda yanan araç metal yığınına döndü

Aydın-İzmir Otoyolu Germencik ilçe sınırları içerisinde meydana gelen yangında alevlere teslim olan otomobil metal yığınına döndü.

Yangın, Aydın-İzmir Otoyolu Akçeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı hızla emniyet şeridine alarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanarak metal yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Ölen yada yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangınının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.