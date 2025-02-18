Otoyolda yanan tanker söndürüldü

Adana’da otoyolda devrildikten sonra alevlere teslim olan tanker söndürülürken, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelmişti. İddiaya göre Ceyhan istikametine giden akaryakıt tankeri devrildikten sonra yanmaya başlamıştı. Bu sırada otoyolda görev alan polisler kazayı fark edip hemen olay yerine gelerek sürücüyü kurtarmıştı. Olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Bu sırada otoyol Ceyhan istikameti de kapandı. Bu nedenle kilometlerece araç kuyruğu oluştu. Bir süre sonra itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Yangının söndürülmesiyle birlikte otoyol trafiğe tek taraflı olarak açıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.