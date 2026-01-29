Otoyolda yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde TIR'a çarpan yolcu otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Z.Y. (52) idaresindeki yolcu otobüsü, Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde Ş.İ. (40) yönetimindeki tuğla yüklü TIR'a çarptı.

Kazada, otobüs şoförü, muavin Resul Üstünyer (21), yolcu D.Y. (40) ile TIR sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye götürülen yaralılardan muavin Üstünyer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.