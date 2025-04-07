Otoyoldaki denetimde 11 sürücüye cezai işlem uygulandı

Aydın İzmir Otoyolu’nda jandarma tarafından yapılan denetimde kurllara uymadığı belirlenen 11 sürücüye 100 bin 517 lira trafik cezası uygulandı.

Aydın İzmir Otoyolu, Germencik Gişelerinde trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 144 araç kontrol edilirken, 11 sürücü hakkında işlem yapılarak 100 bin 517 TL trafik cezası uygulandı, 201 şahıs kontrol edildi. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.