Otoyollar yurttaşı soyuyor

Türkiye’de uzun zamandır özel otoyollarla ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Milyonlarca araç sahibi, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü geçişlerinde uygulanan sistemler nedeniyle mağdur oluyor.

HGS bakiyesinde yeterli tutar bulunmadığında geçiş, ihlalli sayılıyor. Ücret aynı gün içinde HGS’ye yüklense bile sistem bunu kabul etmiyor, evlerinize icra takipleri gönderiliyor.

Bu geçişlere bir örnek de İzmir otoyolunu kullananan bir yurttaşın başına geldi. Otobanı kullanan ve ayrı ayrı geçişlerde gelen 1870 TL ve 7 bin 300 TL'lik geçiş ücretlerini ödemeyen yurttaşa borç 71 bin 697 TL olarak yansıtıldı.

Başka bir yurtaş ise 18 Ekim’de Osmangazi Köprüsü’nden geçti ancak HGS içinde bakiye bulunmadığı için 1635 TL borç 17 bin TL olarak geldi. Durumundan haberdan olmayan yurttaş üzerine bir de Çanakkale Köprüsü’nden de aynı günlerde geçince 8 bin TL'lik bir borçla karşılaştı. Bu yurttaş da toplamda 25 bin TL ödemiş oldu.

71 bin TL'liK borçla karşılaşan yurttaş yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"9.170 TL neredeyse 8 katına çıkmış durumda. Bu nasıl bir artış, anlamak mümkün değil. 9.170 TL’yi bugün faize yatırsanız, yıllık yüksek faiz oranlarıyla bile bir yılda en fazla 13–14 bin TL civarına çıkar. Bileşik faizle bile bu paranın 71 bin TL’ye ulaşması için yaklaşık 5–6 yıl gerekir. Hiçbir yatırım aracı, ne banka faizi, ne döviz, ne kripto para bu kadar kısa sürede 8 kat kazanç sağlamaz."

DENETİM OLMALI

Kendisinin esnaf olduğunu ve birkaç kuruş kazanmak için mücadele ettiğin belirten yurttaş, "Ödeyemediğimiz bir cezanın sekiz katına çıkmasının bir izahı da yok, vicdanı da yok. Ceza olabilir ama bunun bir sınırı, bir dengesi olması lazım. 9 bin liralık bir tutarın bir yıl dolmadan 71 bin liraya çıkması bana göre kabul edilebilir değil. Bunun artık giderilmesi gerekiyor ki başkaları da aynı durumu yaşamasın. Türkiye’de dava açmak uzun sürüyor. Evet, dava sonunda bir geri dönüş olabilir ama dava sonuçlanana kadar o para zaten anlamını yitiriyor. Bu sistemin bir denetimi, bir üst sınırı olması gerekiyor. Tamam, otoyol özelleştirilmiş olabilir ama özelleştirildi diye bu kadar keyfi bir uygulama da olmamalı" ifadelerini kullandı.

İCRAYA GİDİYOR

Otoyolları işleten şirketler bu tuturların alınması için hukuk bürolarıyla anlaşıyor. İhlalli geçiş olarak ifade edilen geçişten ortalama birkaç ay sonra bu konuyu taşere alan hukuk büroları vatandaşı arayarak borcunun olduğunu söylüyor. Bazen de vatandaşların evine icra takipleri geliyor.

Aynı konudan mağdur olan kişiler de sosyal medyalarında bu şikayetlerini dile getiriyor.