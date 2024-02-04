Otoyollarda gişesiz ve bariyersiz ulaşım dönemi

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü, kalan 86 noktada daha sistemin devreye alınacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiklerini belirtti.

Uraloğlu yaptığı açıklamada "Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik. 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek" dedi.

İstanbul'da sistemle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, "6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı, önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz ve ihale hazırlıklarına devam ediyoruz, böylece trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini kaydeden Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak."