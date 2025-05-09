Otoyolları yap, işlet, vergi ödeme!

AKP iktidarında Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle hayata geçirilen projeler, kamunun bütçesinde adeta karadelik açtı. KÖİ ve YİD projeleri, büyük tutarlardaki kamu kaynaklarının belli şirketlere aktarılmasına neden oldu. Hesapsızca verilen geçiş garantileri nedeniyle köprü ve otoyolları işletmecisi şirketlerin sermayelerine sermaye kattı.

YİD modeliyle inşa edilen üç büyük köprü ve otoyol projesini işleten şirketlerin vergi ödeme karneleri skandalı gösterdi. Her gün binlerce aracın geçtiği yol ve köprüleri işleten şirketlerin, tek kuruş vergi ödemediği tespit edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, 2021-2023 döneminde hiç vergi ödemeyen Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş, 2024 yılında da verdi ödemedi. Çanakkale Köprüsü ile otoyolunu işleten şirketin 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarındaki matrah ve tahakkuk listesine, “Matrahsız” yazıldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun işletme hakkını elinde bulunduran Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. de vergi ödemeyen şirketler arasına ismini yazdırdı. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında gelir beyan etmeyerek vergi ödemeyen şirket, 2024 yılında da geleneği bozmadı.

Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu’nun işletmecisinin de gelir beyan etmeyerek vergi ödemediği öğrenildi. İşletmeci Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş, 2021 ve 2024 yıllarını kapsayan dört yılda tek kuruş vergi vermedi.