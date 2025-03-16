‘Ot’un kıymetini anlayan festival

Deniz Burak BAYRAK

‘Kültür’ kavramı içinde gerçekleştirilen etkinliklere baktığımızda insanları birbirine en çok yaklaştıranların başında gastronomi geliyor.

Bunun bilincinde olan vizyoner girişimler, yeme-içme kültürünün başrolde olduğu festivallerle dünyaya kapı aralıyor. Gastronomi festivalleri arasında sürdürülebilirliği ve toplumun kaynaşmasını sağlayanlardan biri de Çeşme Belediyesi’nin bu yıl 14’üncüsünü düzenleyeceği Alaçatı Ot Festivali.

Çeşme’nin yalnızca ‘deniz-kum-güneş’ üçgeninden ibaret olmadığını, Ege’nin lezzetli otlarının varlığını kanıtlayan festivali, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli İstanbul’da tanıttı. 17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin bu yılki teması ‘Toprak, Zaman ve Tat’; yöresel ürünü ise ‘kaya koruğu’ olarak belirlenmiş. Denizli, geçtiğimiz yılki festivalin sonrasında toplumun şikâyetlerini dinlemiş ve bunları harmanlayarak festivalin skalasını yükseltecek bir çözüm önerileri listesi hazırlamış. ‘Otlar Sokağı’, ‘Edebiyat Sokağı’ ve yenilenen birtakım yarışmalar bunlar arasında geliyor.

YERELE TEŞVİK

Çeşme, festivaliyle ve gastronomi değeriyle atılım yapan bir konumda. Bir yerel yönetici olarak her zaman yerel işletmeleri ve üreticileri desteklediğinin altını çizen Denizli, “İş birlikçilerimizle bölge gastronomisini öne çıkarmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Bölgemizde olan işletmeleri, üretim yapmaları ve bu üretimi halkla buluşturmaları için teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Yerel üreticilerimizi gastronomi kültürüne nasıl dâhil edebileceğimizi toplantılarımızda konuşuyoruz” diyor. Bu yılın temasına değinen Denizli, “‘Toprak, Zaman ve Tat’; geçmişten gelen toprak kültürünün geleceğe aktarılacağı, toprağa ilişkin hikâyeleri katılımcılarla paylaşacağımız, zamanın değişkenliği içinde yerel ürünlerimizin bölgesel olarak gösterdiği farklılıkları konuşacağımız ve değerli şeflerimizin yaptıkları eşsiz lezzetlerin paylaşılacağı bir festivale olanak tanıyacak” diyerek ana hatları çiziyor.

ÜRETİM KÜLTÜRÜ

Toprak ve üretim kültürünü yaşatmaya çalışmak, doğru ve onarıcı tarımı beslemek ve büyütmek amacıyla geleceğe mirası aktarmayı hedeflediklerini belirten Denizli, bunu doğru anlatabilme noktasında gelenekselleşmiş ‘Ot Toplama Yarışması’nı kullanacaklarını söylüyor. Komite toplantısında, özellikle ot toplama sevdalılarının şikâyetleri otların yanlış toplandığı ve bundan dolayı bölgedeki ot varlığının azaldığı ve zarar gördüğü yönünde olmuş. Bu konuda önlem almayı gerekli gören Lâl Denizli, gençleri de işin içine katarak otların doğru toplanma yöntemlerine, otların gastronomik değerlerine ve toprağın önemine ilişkin tanıtıcı bir yarışma gerçekleştireceklerinin haberini veriyor. Toplanan otlar -teknolojinin de işin içine girmesiyle- fotoğraflanacak ve ‘En İyi Ot Fotoğrafı’ seçilecek. Böylece gençlerin de bölgeyi ve toprağı tanıması sağlanacak. Denizli, ayrıca önümüzdeki yıl festivalin ‘uluslararası’ unvanı alması için çalışmalar yapıldığını da sözlerine ekledi.

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olan geleneksel ‘En Güzel Ot Yemeği’ yarışmasının yanı sıra; Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, konserler ve doğa yürüyüşleriyle her yaşa hitap eden geniş bir program katılımcıları bekliyor.

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Deniz Burak Bayrak ve Lâl Denizli.

ONARICI TARIMI HEDEFLİYORUZ

Lâl Denizli, geçtiğimiz günlerde Çeşme’de gerçekleştirdikleri Tarım Çalıştayı’na ilişkin de bilgi verdi: “Tamamen Çeşme’deki tarımın onarıcı ve sürdürülebilir şekilde nasıl yapılabileceğine ilişkin, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kıymetli akademisyenlerin sundukları çözüm önerilerini konuştuğumuz bir çalıştay oldu. İki gün boyunca Ege gastronomisini konuştuk. Paneller ve çalıştay masaları kuruldu. Akademisyenler, STK’ler ve üreticilerle çalışmalar yapıldı. Sonuç bildirgesi 2-3 ay içerisinde yayımlanacak.”

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YILIN OTU: KAYA KORUĞU

Bu yılın yöresel ürünü olarak ‘kaya koruğu’nun seçildiğini belirten Denizli, “Nisan ayı bazı otları bulmamızda ne yazık ki bize engel oluyordu. Ama kaya koruğunun bir avantajı var: Daha önce belki sıcak lezzetlerle denemiş olanlarınız olmayabilir. Soğuk meze tarzında tercih edilen bir ot türüdür. Şeflerimizin yaratıcılığıyla bu yıl kaya koruğundan farklı yorumlar deneyimleyeceğiz ve bu yorumların tadına varacağız" diyor.