ÖTV artırıldı: Benzin, sigara ve içki zamlandı

2026 yılında uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları belirlendi. Karar AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre akaryakıttan benzine, meyve suyundan sigaraya kadar her şeye zam geldi.

Karara göre sigaradaki ÖTV tutarı 17,2 liraya yükseldi.

Rakıda 1705 TL, Cin ve Votka 1919 TL ÖTV uygulanacak.

Kolalı gazozlar yüzde 35, meyvalı ve sade gazozlarda ise yüzde 35 oranında uygulanacak.

ÖTV, 95 oktan benzinde litresi 14,8 liraya yükselirken motorinde ise 13,9 lira oldu.