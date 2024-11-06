ÖTV muafiyetinde limit yükseldi: Sıfır otomobilde yıl sonu rüzgarı

Yıl sonuna yaklaştıkça araç bayileri ellerindeki 2024 üretimli modelleri satabilmek için kampanyalara başladı. Kasım ayı itibarıyla bazı marka ve modellerde indirimli fiyattan satışlar yapılıyor.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yurt içi ÜFE verisinin ardından ekim ayı itibarıyla yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre engellilere ÖTV muafiyetli araçta limit de yükseldi.

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 290 bin 293 TL’ye çıkacak.

Peki yeni limite göre hangi araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında? Yıl sonu nedeniyle hangi marka ve modellerde indirim var? Sıfır otoda kampanyalar daha da hızlanır mı?

"HER MARKA VE MODELDE KAMPANYA BAŞLADI"

Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

"Yılın son çeyreği itibarıyla stokları eritmek adına düzenlenen yıl sonu kampanyaları genel olarak her marka ve modelde başladı. Bu noktada finansman olanakları ve fiyat indirimleri kampanyalar dahilinde tüketicilere sunuluyor. Ancak Eylül ve Ekim aylarında sıfır otomobilde yaşanan fiyat artışları ile birlikte kampanyalı fiyatların yıl ortası rakamlarına istinaden bir miktar daha yüksek olduğunu söylemek mümkün.

İNDİRİMLİ OTOMOBİLLER

Türkiye otomotiv piyasasında en uygun fiyatla satışa sunulan otomobiller Hyundai i10, Kia Picanto, Hyundai i20, Renault Clio ve Fiat Egea. Bu Modellerde ise fiyatlar 950.000 TL’den başlarken 1.100.000 TL’ye kadar çıkabiliyor."