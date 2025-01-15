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ÖTV muafiyetli engelli araçları için yeni düzenleme: 10 yıl şartı geldi

Engelli yurttaşların alacağı araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasında yeni düzenleme yapıldı. Araçlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, elde tutma süresi ise 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Güncel
  • 15.01.2025 07:09
  • Giriş: 15.01.2025 07:09
  • Güncelleme: 15.01.2025 07:18
Kaynak: ANKA
ÖTV muafiyetli engelli araçları için yeni düzenleme: 10 yıl şartı geldi

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için getirilen yeni düzenlemenin uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

ÖTV istisnası olarak engelli yurttaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarılan düzenlemenin uygulama tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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