ÖTV'siz Araç Alımı Yeniden Düzenlendi! İşte ÖTV'siz Alınabilecek Otomobiller

ÖTV’siz araç alımıyla ilgili önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Özellikle engelli bireyleri yakından ilgilendiren bu değişiklikle birlikte, ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi. Yeni şartlar, limitler ve alınabilecek araç modelleri ise milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Peki ÖTV’siz araç alımı nasıl olacak, kimler faydalanabilecek ve hangi otomobiller bu kapsama giriyor? İşte detaylar…

ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte, engelli bireyler için araç alımında önemli bir kolaylık sağlandı.

Yeni düzenlemeye göre engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelli bireyler de ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek. Bu hak, 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak.

Özellikle sürücü belgesi alamayan ortopedik engelli vatandaşların da kapsama alınması, düzenlemenin en dikkat çeken noktalarından biri oldu.

Kimler ÖTV’siz Araç Alabilecek?

Engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler

%40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve sürücü belgesi alamayan kişiler

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIM ŞARTLARI 2026

1 Ocak 2026 itibarıyla ÖTV muafiyetiyle araç alımında bazı kriterler uygulanacak.

Araç bedeli 2.873.900 TL’nin altında olmalı

olmalı Araçta en az %40 yerlilik oranı bulunmalı

bulunmalı Satın alınan araç 10 yıl boyunca satılamaz

Bu şartlar, hem yerli üretimi desteklemek hem de sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla getirildi.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR

Yeni düzenlemeye göre yerlilik oranı şartını sağlayan bazı marka ve modeller öne çıkıyor. İşte ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlardan bazıları:

Marka Model Togg T10X, T10F Fiat Egea Sedan, Egea Cross Renault Clio, Megane Sedan, Duster Toyota Corolla, Corolla Hybrid, C-HR Hyundai i20, Bayon

Bu araçlar, en az %40 yerli üretim şartını karşılamaları nedeniyle ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendiriliyor.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan düzenlemenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan, engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen ortopedik engelli bireylere, kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk alımında 10 yılda bir olmak kaydıyla ÖTV muafiyeti uygulanacak. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak bu düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Kamuoyunda sıkça konuşulan emeklilere ÖTV’siz araç hakkı verilmesine yönelik bir kanun teklifi bulunuyor. Ancak bu teklif henüz komisyonda olup, yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor.

Bu nedenle emeklilere ÖTV’siz araç verileceğine dair dolaşan bilgilerin resmi bir dayanağı bulunmamaktadır.

OLASI ETKİLER VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emekli ve 33 milyon araç bulunduğu düşünüldüğünde, ÖTV muafiyeti kapsamının genişletilmesi otomotiv piyasasında önemli etkiler yaratabilir.

Uzmanlara göre böyle bir düzenlemenin genişletilmesi halinde:

İkinci el araç fiyatlarında düşüş yaşanabilir

Sıfır araç talebi artabilir

Piyasada araç bulunurluğu azalabilir

ÖTV’siz araç kimler alabilir?

%90 ve üzeri engelli bireyler ile %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve sürücü belgesi alamayan kişiler alabilir.

ÖTV muafiyeti kaç yılda bir kullanılır?

ÖTV muafiyeti 10 yılda bir defa kullanılabilir.

ÖTV’siz araç fiyat limiti ne kadar?

2026 yılı için araç bedeli 2.873.900 TL’nin altında olmalıdır.

Hangi araçlar ÖTV’siz alınabilir?

Togg T10X, Fiat Egea, Renault Clio, Toyota Corolla ve Hyundai i20 gibi yerli üretim oranı yüksek modeller alınabilir.

Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı?

Şu an için böyle bir düzenleme yürürlüğe girmemiştir.