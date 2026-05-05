ÖTV'siz Fiat Fiyat Listesi 2026: ÖTV Muafiyetiyle Fiat Egea Sedan, Cross Ne Kadar, Kaç TL?

2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, otomobil piyasasında dengeleri değiştirdi. Özellikle ÖTV'siz Fiat fiyat listesi 2026 aramaları hız kazanırken, Fiat Egea modellerinin güncel fiyatları merak konusu oldu. Engelli bireyler için genişletilen kapsam ve yeni limitler, araç sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor. Peki, Fiat Egea ÖTV’siz fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ 2026: NELER DEĞİŞTİ?

Yeni düzenleme ile birlikte ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi. Artık yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler belirli şartlar dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor.

Yüzde 90 ve üzeri engelliler için özel tertibat şartı aranmaz

Yüzde 40-89 arası engellilerde şartlar engel türüne göre değişir

Ortopedik engeli olan ve araç kullanamayan bireyler de kapsama dahil edildi

2026 ÖTV Üst Limit ve Şartlar

2026 yılı için belirlenen ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti:

2.873.900 TL

Araçta en az %40 yerlilik oranı şartı

şartı Belirli süre dolmadan satış yapılamaz

2026 ÖTV'SİZ FİAT FİYAT LİSTESİ

2026 yılında ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek Fiat modelleri ve fiyatları şu şekilde:

Model Satış Fiyatı ÖTV'siz Fiyat Fiat Egea Street 1.6 Otomatik 1.714.900 TL 1.102.435 TL Fiat Egea Urban 1.6 Otomatik 1.754.900 TL 1.128.149 TL Fiat Egea Lounge 1.6 Otomatik 1.863.900 TL 1.173.566 TL Fiat Egea Limited 1.6 Otomatik 1.989.900 TL 1.252.900 TL Fiat Egea Easy 1.6 Manuel 1.429.900 TL 919.220 TL Fiat Egea Easy 1.6 Otomatik 1.679.900 TL 1.079.935 TL Fiat Egea Urban 1.6 Manuel 1.499.900 TL 964.221 TL Fiat Egea Urban 1.6 Otomatik 1.729.900 TL 1.112.077 TL Fiat Egea Lounge 1.6 Manuel 1.559.900 TL 1.002.792 TL Fiat Egea Lounge 1.6 Otomatik 1.789.900 TL 1.126.793 TL

FİAT EGEA ÖTV'SİZ FİYATLARI NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Fiat Egea Sedan ve Cross modelleri, hem fiyat avantajı hem de yerlilik oranı sayesinde ÖTV muafiyetine uygun seçenekler arasında öne çıkıyor. Bu durum, özellikle bütçe dostu araç arayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ SATIŞINDA ÖNEMLİ KURALLAR

Alınan araç belirli süre dolmadan satılamaz

Erken satışta vergi geri talep edilir

Belirlenen üst limit aşılmamalıdır

ÖTV’siz Fiat Egea fiyatı ne kadar 2026?

Modeline göre değişmekle birlikte Fiat Egea ÖTV’siz fiyatları yaklaşık 919.220 TL ile 1.252.900 TL arasında değişmektedir.

Kimler ÖTV’siz araç alabilir?

Yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler, belirlenen şartları sağlamaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanabilir.

ÖTV’siz araç limiti 2026 ne kadar?

2026 yılı için ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti 2.873.900 TL olarak belirlenmiştir.

ÖTV’siz alınan araç satılabilir mi?

Belirli süre dolmadan satılması halinde ödenmeyen vergi geri talep edilir.

Fiat Egea ÖTV muafiyetine uygun mu?

Evet, Fiat Egea modelleri belirlenen yerlilik oranı ve fiyat kriterlerini sağladığı için ÖTV muafiyeti kapsamında yer almaktadır.