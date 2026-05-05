ÖTV'siz Toyota Fiyat Listesi 2026: ÖTV Muafiyetiyle Toyota Corolla, C-HR Ne Kadar, Kaç TL?

2026 yılında otomobil almak isteyenler için kritik bir dönem başladı. Hurda teşviki ve engelli araç düzenlemesiyle birlikte ÖTV muafiyetli araçlara olan ilgi hızla arttı. Özellikle Toyota Corolla ve Toyota C-HR modelleri, hem fiyat avantajı hem de uygunluk kriterleri nedeniyle en çok araştırılan araçlar arasında yer alıyor. Peki, ÖTV’siz Toyota fiyatları ne kadar? Kimler bu avantajdan yararlanabilir? İşte tüm detaylar…

ÖTV’SİZ ARAÇ YASASI 2026: YENİ DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte ÖTV istisnasının kapsamı genişletildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasa, özellikle engelli bireyler için önemli avantajlar sağlıyor.

Dikkat Çeken Değişiklikler

Yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler kapsam içine alındı

Ortopedik engeli olup araç kullanamayan kişiler de dahil edildi

ÖTV muafiyeti üst limiti 2.873.900 TL olarak belirlendi

En az %40 yerlilik şartı getirildi

KİMLER ÖTV’SİZ ARAÇ ALABİLİR?

Yeni düzenlemeye göre farklı engel oranlarına göre haklar değişiklik göstermektedir.

Engel Oranına Göre Haklar

%90 ve üzeri engelli bireyler: Herhangi bir özel şart olmadan ÖTV muafiyetiyle araç alabilir.

Herhangi bir özel şart olmadan ÖTV muafiyetiyle araç alabilir. %40 - %89 arası engel oranı: Engel türüne göre değerlendirme yapılır.

Engel türüne göre değerlendirme yapılır. Ortopedik engelliler: Araç kullanamasa bile kapsam dahilindedir.

ÖTV’SİZ ARAÇLARDA SATIŞ KISITLAMASI

ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçlar belirli bir süre boyunca satılamaz. Bu süre dolmadan satış yapılması halinde, ödenmeyen vergi tutarı geri talep edilir. Bu nedenle araç alımında uzun vadeli plan yapmak büyük önem taşır.

2026 ÖTV’SİZ TOYOTA FİYAT LİSTESİ

2026 yılı itibarıyla Toyota markasına ait ÖTV muafiyetli araçların güncel fiyatları aşağıdaki gibidir:

Model Normal Fiyat ÖTV'siz Fiyat Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.808.000 TL 1.352.140 TL Corolla 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 2.530.000 TL 1.495.081 TL Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.549.000 TL 1.506.258 TL Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.873.000 TL 1.603.500 TL Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.894.000 TL 1.057.562 TL Corolla 1.5 Dream Multidrive S 2.040.000 TL 1.138.673 TL Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.160.000 TL 1.205.340 TL Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 2.215.000 TL 1.235.896 TL Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.370.000 TL 1.322.007 TL C-HR 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.235.000 TL 1.321.552 TL C-HR 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.520.000 TL 1.489.199 TL C-HR 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.873.000 TL 1.603.500 TL

ÖTV MUAFİYETİYLE HANGİ TOYOTA MODELLERİ ALINABİLİR?

2026 yılı itibarıyla özellikle Toyota Corolla ve Toyota C-HR modelleri, hem fiyat limitine uygunluk hem de yerlilik oranı sayesinde ÖTV muafiyeti kapsamında öne çıkmaktadır.

Öne Çıkan Modeller

Toyota Corolla Hybrid serisi

Toyota Corolla 1.5 benzinli modeller

Toyota C-HR Hybrid modeller

ÖTV MUAFİYETİ ARAÇ ALIMINDA NEDEN AVANTAJLI?

ÖTV muafiyeti, araç fiyatlarında ciddi bir düşüş sağlar. Yukarıdaki listede de görüldüğü gibi bazı modellerde fiyat farkı 1 milyon TL’ye kadar ulaşabilmektedir. Bu durum, özellikle sıfır araç almak isteyenler için büyük bir fırsat sunar.

2026 ÖTV’siz Toyota Corolla fiyatı ne kadar?

Modeline göre değişmekle birlikte 1.057.562 TL ile 1.603.500 TL arasında değişmektedir.

Toyota C-HR ÖTV’siz fiyatı kaç TL?

1.321.552 TL ile 1.603.500 TL arasında değişmektedir.

ÖTV muafiyeti üst limiti ne kadar?

2026 yılı için belirlenen üst limit 2.873.900 TL’dir.

Kimler ÖTV’siz araç alabilir?

Yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler, belirli şartları sağlamaları halinde bu haktan yararlanabilir.

ÖTV’siz araç satılabilir mi?

Belirli süre dolmadan satılamaz. Satılması halinde vergi geri talep edilir.

Hangi Toyota modelleri ÖTV’siz alınabilir?

Corolla ve C-HR başta olmak üzere belirlenen kriterleri sağlayan modeller alınabilir.