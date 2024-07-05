ÖTV zammı fiyatları uçurdu: İşte güncel akaryakıt fiyatları

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisilerinin ardından motorin ve benzine özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi. Akaryakıt istasyonlarında benzinin fiyatı 45 liraları gördü.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına ağırlıklı olarak zam şeklinde yansımaya devam ediyor.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından altı aylık üretici enflasyonu belli oldu. Yaklaşık yüzde 20'yi bulan üretici enflasyonu, akaryakıttaki maktu ÖTV'nin oranını da değiştirdi. Bu orana göre benzinde 2.21 lira, motorinde 2.07 lira, otogaz fiyatına 95 kuruş zam geldi.

Zamlardan sonra iki kategoride de tabela İstanbul'da 45 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 46 liraya dayandı.

5 TEMMUZ İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.47 TL

Motorin litre fiyatı: 44.49 TL

LPG litre fiyatı: 22,51 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.61 TL

Motorin litre fiyatı: 44.59 TL

LPG litre fiyatı: 22.98 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.60 TL

Motorin litre fiyatı: 45.57 TL

LPG litre fiyatı: 22,95 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45.93 TL

Motorin litre fiyatı: 45.97 TL

LPG litre fiyatı: 22,57 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.