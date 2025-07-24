ÖTV zammı sonrası otomobil piyasası: Tüm markalarda 'fiyatlar güncelleniyor'

Otomobillerde değişen ÖTV oranlarının Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte tüm markalarda fiyatlar güncelleniyor.

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan otomobilde ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte özellikle elektrikli ve hibrit araçları kapsayan ÖTV oranlarında dikkat çeken artışlar yaşandı.

Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildi. Dışarıdan şarj edilebilen hibrit araçlarda bu oran en az yüzde 45 olarak belirlenirken, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar ve kendini şarj eden hibrit modellerde en düşük ÖTV oranı artık yüzde 70 olacak.

FİYAT GÜNCELLEMESİ BAŞLADI

Değişen vergi oranlarının birçok modelin fiyatında farklara neden olması bekleniyor. Özellikle yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan modellerin, yüzde 25 dilimine çıkmasıyla birlikte benzinli modellere karşı rekabet avantajını kaybetmesi bekleniyor.

ÖTV oranlarının artırılması ve bugünden itibaren geçerli olmasının ardından otomotiv markalarında fiyat güncellemesi başladı. Pazarda aktif şekilde satış yapan birçok marka, resmi internet sitelerindeki fiyat listelerini kaldırarak yerine ’fiyatlarımız güncelleniyor’ ibaresini koydu. Fiyatı değişmeyen modeller ise premium sınıfta yer alan ve yüzde 220 ÖTV dilimine giren araçlar olacak.

Otomobilde yaşanan bu vergi artışı, yalnızca sıfır araç pazarını değil, ikinci el piyasasını da doğrudan etkileyecek. Sıfır araçların zamlanmasıyla birlikte ikinci el fiyatları da değişecek. Bu arada, oran değişikliğinin aynı gün devreye alınması parası yatırılıp işlemi yapılamayan müşterilerde büyük sıkıntıya sebep oldu.

TOGG VE TESLA'DA YENİ FİYATLAR

Bazı marka ve modellerin fiyatların şu şekilde değişmesi bekleniyor: