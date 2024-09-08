Ovacık'ta askeri araç kaza yaptı: 4 asker hayatını kaybetti

Dersim'de Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı.

Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷



Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş… pic.twitter.com/5FcZHDAHAh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört askerin kaza nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden hayatını kaybeden askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Lideri Özel mesajında şunlara yer verdi:

"Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesiyle şehit olan Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."