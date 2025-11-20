Oval Ofis’te kritik buluşma: Trump, Mamdani ile yarın görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani ile yarın görüşeceğini bildirdi.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "New York Belediye Başkanı Komünist Zohran 'Kwame' Mamdani bir toplantı talep etti. Bu toplantının 21 Kasım Cuma günü Oval Ofis'te yapılması konusunda anlaştık. Detaylar yakında" ifadesini kullandı.

“FEDERAL FONLARI KESECEĞİM” DEMİŞTİ

Trump, Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olması halinde federal fonları ciddi şekilde "kısacağını" belirtmişti.

Trump, "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Mamdani de seçimleri kazanmasının ardından yaptığı konuşmada Trump’a doğrudan seslenmişti.

“Donald Trump, izlediğini biliyorum. Sana dört kelime söylemek istiyorum: Sesi aç (Turn the volume up)” ifadelerini kullanmıştı.

Mamdani ayrıca New York'un "bir göçmen şehri olarak kalacağını, göçmenler tarafından inşa edildiğini, göçmenler tarafından işletildiğini ve bu gece itibariyle bir göçmen tarafından yönetildiğini" söylemişti.

Trump ise New York seçimlerinin ardından Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ​​yaptı" demişti.