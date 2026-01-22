Ovayı da bütçeyi de kuruttu: Onarıma 14 milyar TL

Hatay Havalimanı 2007 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde açıldı. Havalimanı ÇED olumsuz raporlarına ve uzmanların uyarılarına karşın Amik Gölü kurutularak inşa edildi. Akademisyenlerin ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın da itirazları arasında inşa edilen havalimanını 2012 ve 2019 yıllarında iki kere su bastı.

Uzmanların itirazlarının haklılığı, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde yaşanan tahribatın ağırlığıyla ortaya çıktı. İntaş İnşaat ve YDA’nın, Amik Ovası’nda kurutulan 2 bin dekar arazi üzerine inşa ettiği Hatay Havalimanı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde kullanılamaz hale geldi. Depremlerde en az 22 bin kişinin hayatını kaybettiği Hatay'a yönlendirilen arama kurtarma ekiplerinin kritik önem taşıyan ilk saatlerde havalimanını kullanamaması, şehre müdahaleyi geciktirdi.

REKOR KAYNAK

Depremde pisti, sarsıntının etkisiyle tam ortasından ikiye bölünen Hatay Havalimanı’nın onarımı için 2023-2025 döneminde kullanılan toplam kaynak açığa çıktı. Uyarıların yok sayılması nedeniyle depremde kullanılamaz hale gelen havalimanı için 2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 14 milyar TL’lik kaynak kullanıldığı belirlendi.

Terminal binası ve pisti ile apron ve taksi yollarının onarımı için adeta bir servet harcanan Hatay Havalimanı’nın halen tam olarak ayağa kaldırılamadığı öğrenildi. Havalimanının, “Şubat 2023 depremi öncesindeki haline getirilmesi” için 2026 yılında 2 milyar TL daha harcanacağı belirtildi.

İNŞA SÜRECİ

Amik Gölü’nün aynasında inşa edilen Hatay Havalimanı’na yönelik ilk tartışmalar 2005 yılında yaşandı. STK’lerin ve uzmanların tüm uyarılarının yanı sıra ÇED olumsuz raporu da verilen havalimanının inşasına 2005 yılının başında başlandı. Hatay İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen inşa sürecinde İntaş İnşaat isimli şirket ile anlaşıldı. İnşa sürecinde İl Özel İdare’nin mali kaynakları yetersiz kalınca proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. Yaklaşık 2 bin dekar alana kurgulanan Hatay Havalimanı’nın inşası, 9 Aralık 2007 tarihinde tamamlandı. Pistini İntaş İnşaat’ın yaptığı havalimanının terminal binası ise iktidara yakınlığı ile bilinen şirketlerden YDA’ya yaptırıldı.