Övgün Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi.

Bosna Hersek'te bulunan Ercan, sırt ağrısı nedeni ile kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme geçirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, şu an durumunun iyi olduğunu ve Sarayova’da gözlem altında dinlendiğini açıkladı.

10 gün önce kalbine stent takıldığını da belirten Ercan'ın açıklaması şu şekilde:

"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."