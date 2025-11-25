Övgün Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi

Yer bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan'ın dün (24 Kasım Pazartesi) akşam kalp krizi geçirdiğini açıklandı.

Ercan, "Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim." duyurusunu yaptı.

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli de "Ağabeyim, ışığım, yoldaşım, bilgem Övgün Ahmet Ercan dün ciddi bir kalp krizi geçirdi. Bugün ağır bir operasyon geçirecek. Tüm dualarımız kendisiyle. Işığın sönmesin güzel insan…” açıklamasını yapmıştı.