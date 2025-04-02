Ovoo Art, "Pagan Kadınlar" sergisine ev sahipliği yapıyor

Ovoo Art, İsmet Xbilen'in "Pagan Kadınlar" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşecek.

5-23 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan "Pagan Kadınlar" sergisi Pazar günü haricinde her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında Ovoo Art'ta görülebilir.

Sergide İsmet Xbilen kavgalar, kötülükler, savaşlar ve çeşitli olumsuzlukların yaşandığı günümüz dünyasında kültürel ve inançsal değerler üzerinden mesajlar veren pagan kadınlarını ritmik figürler ve canlı renklerle anlatmaktadır.

İsmet Xbilen çeşitli hikayeler üzerinden geçmişle günümüzü birbirine bağlamaktadır.

1963 yılında başlayan sanat serüvenine devam eden sanatçı, düşten gerçeğe giden yolda renklerle ve ritmik çizgilerle olan diyaloğuna devam etmektedir.