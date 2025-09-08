OVP 3 senede sefalet getirdi

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) bugün açıklanacağını duyurdu. 2023 seçimleri sonrası açıklanan Orta OVP üçüncü yılı geride kalırken, ekonomi yönetiminin “rasyonaliteye dönüş” diye tanımladığı yüksek faiz politikası emekçiler için derinleşen yoksulluk, sermaye için ise yeni zenginleşme fırsatları yarattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetiminde politika faizi 8.5’tan 2024 yılı ortasında yüzde 50’ye kadar yükseltildi. 2024 sonunda “indirim” başlasa da Mart 2025’teki İBB operasyonun ardından yaşanan gelişmelerin etkisiyle faiz yeniden artırılarak yüzde 46’ya çıkarıldı. Buna rağmen enflasyon üç yılın sonunda yüzde 30 bandında kaldı.

FAİZ YÜKÜ ARTTI

Bunun etkisiyle geçen yıl faiz yükü 1.2 trilyon TL’ye kadar çıktı. Bu yıl ise bu tutarın 2 trilyon liraya ulaşması bekleniyor. Konut kiraları üç yılda yüzde 618 oranında artarken, temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı yüzde 165 yükseldi.

2023’te geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 143 bin kişi olarak açıklanmıştı. TÜİK’in Temmuz 2025 verilerine göre ise bu sayı 12 milyon 30 bine ulaştı. Böylece iki yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 4 milyona yakın artış gösterdi. 10 kişiden 3’ü işsiz hale geldi.

ASGARİ ÜCRET ERİDİ

Son iki yılda nominal olarak artış gösteren asgari ücret, fiyatlardaki hızlı yükseliş nedeniyle reel anlamda değer kaybına uğradı. Bu tablo, emekçilerin satın alma gücündeki erimenin devam ettiğini gözler önüne seriyor.

TAKİPTEKİLER PATLADI

Bankaların takibine düşen tüketici kredisi miktarı 1,4 trilyon TL’den 2,4 trilyon TL’ye çıkarak yüzde 71 oranında arttı. Yüksek faiz ve gelir erimesi, milyonlarca emekçiyi borç kıskacında daha da sıkıştırdı.

OVP’nin üç yılı, emekliler ve çalışanlar açısından kesintilerin ve kaynak daralmalarının öne çıktığı bir dönem oldu. Emeklilerin nüfus içindeki payı yüzde 14’ten yüzde 18,5’e yükselirken, emekli aylıklarının milli gelire oranı yüzde 7’den yüzde 6,1’e düştü. 65 yaş üstü nüfus içinde yoksulluk ve sosyal dışlanma riski taşıyanların sayısı yalnızca iki yılda 1 milyon artarak 2,6 milyona çıktı.