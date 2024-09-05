Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

OVP'ye göre dolar kuru kaç olacak?

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan verilere göre; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de ise 46.86 oldu

Ekonomi
  • 05.09.2024 11:45
  • Giriş: 05.09.2024 11:45
  • Güncelleme: 05.09.2024 11:48
Kaynak: Haber Merkezi
OVP'ye göre dolar kuru kaç olacak?
Fotoğraf: AA

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan (OVP) açıklandı. Planda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem Türk Lirası bazında hem dolar bazında rakamlarla ifade edildi.

Bu rakamlarla hesaplama yapıldığında; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de ise 46.86 olarak kayda geçti.

Önceki OVP'ye göre her yıl için ortalama dolar tahmininin gerilediği görüldü.

Orta Vadeli Program açıklandı: Enflasyon düşmeyince hedefler yükseldi!
Dolar/TL güne nasıl başladı?
BirGün'e Abone Ol