OVP'ye göre dolar kuru kaç olacak?

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan (OVP) açıklandı. Planda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem Türk Lirası bazında hem dolar bazında rakamlarla ifade edildi.

Bu rakamlarla hesaplama yapıldığında; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de ise 46.86 olarak kayda geçti.

Önceki OVP'ye göre her yıl için ortalama dolar tahmininin gerilediği görüldü.