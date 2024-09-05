OVP'ye göre dolar kuru kaç olacak?
2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan verilere göre; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de ise 46.86 oldu
Kaynak: Haber Merkezi
2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan (OVP) açıklandı. Planda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem Türk Lirası bazında hem dolar bazında rakamlarla ifade edildi.
Bu rakamlarla hesaplama yapıldığında; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de ise 46.86 olarak kayda geçti.
Önceki OVP'ye göre her yıl için ortalama dolar tahmininin gerilediği görüldü.