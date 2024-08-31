OVP’de tahmin tutmadı

BirGün / ANKARA

Ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerini belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için izlenecek politikaları ortaya koymayı amaçlayan üç yıllık Orta Vadeli Program (OVP) gelecek hafta açıklanacak. Ekonomiyi soğutma ve iç talebi yavaşlatma üzerine kurulu olan ekonomi politikaları etkisini göstermeye başladı. Son bir yıldır Mehmet Şimşek liderliğinde uygulanan ekonomi politikalarının büyüme üzerinde olumsuz etkisi bekleniyor. Hükümetin OVP tahminlerine de yansıması öngörülüyor.

Uluslararası kaynaklara yansıyan bilgilere göre, 2025-2027 OVP’sinde büyüme tahminleri geçen yıllara göre düşürülecek, enflasyon tahminleri ise yukarı çekilecek.

Hükümetin Eylül 2023’te açıkladığı 2024-2026 yıllarını kapsayan OVP,'de Türkiye ekonomisinin 2024’ü yüzde 4 büyüme ile kapatması hedeflenmişti. Büyümenin 2025’te yüzde 4,5 ve 2026’da yüzde 5 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülmüştü. Döviz kuru ise 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edilmişti. Enflasyon tahmini de yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 içinse yüzde 8,5 olmuştu.

Ancak piyasa beklentileri bu tahminlerin gerçekleşme ihtimalin çok uzak olduğunu gözler önüne serdi.

TCMB piyasa katılımcıları anketine göre yılsonu dolar/TL beklentisi 37,28 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 41,52 TL iken Ağustos ayında 42,03 TL olarak gerçekleşti.

TCMB anketinde GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 oldu.

Ankette 2024 için yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,95 iken bu anket döneminde yüzde 43,31 oldu.

Bloomberg’in haberinde, OVP’de yüzde 33 olarak öngörülen yılsonu enflasyonunun 2025-2027 OVP’sinde yaklaşık yüzde 10 yukarı taşınabileceği, 2025 yılsonu enflasyonuna ilişkin tahminin de yüzde 15,2'den yüzde 15-20 aralığında revize edilebileceği belirtildi.

OVP’nin açıklanmasına günler kala dolar/TL 34,06, yıllık enflasyon yüzde 61,78 düzeyinde, ekonomide ise ikinci çeyrekte daralma bekleniyor.

ARTIŞ DEVAM EDECEK

AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.