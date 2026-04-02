Oxfam analizi: En zenginlerin 3,55 trilyon dolarlık serveti vergilendirilmiyor

Oxfam’ın yayımladığı ve Bloomberg'in haberleştirdiği yeni bir analize göre, dünyanın en zengin kesiminin vergilendirilmemiş serveti 3,55 trilyon dolara ulaştı.

Araştırma, özellikle en zengin yüzde 0,1’lik grubun denizaşırı hesaplarda tuttuğu kayıt dışı varlıkların, dünya nüfusunun en yoksul yarısının toplam servetini geride bıraktığını ortaya koyuyor.

Panama Belgeleri’nin 10. yıl dönümü öncesinde açıklanan bulgular, süper zenginlerin aradan geçen yıllara rağmen servetlerini gizlemek ve vergi yükümlülüklerinden kaçınmak için offshore sistemleri kullanmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Oxfam, bu durumun küresel ölçekte daha güçlü ve koordineli vergi politikalarına duyulan ihtiyacı artırdığını vurguluyor.

FRANSA’NIN YILLIK EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜNÜ AŞIYOR

Kuruluşa göre 2024 itibarıyla vergi dışı bırakılan bu 3,55 trilyon dolarlık servet, Fransa’nın yıllık ekonomik büyüklüğünü aşarken, dünyanın en az gelişmiş 44 ülkesinin toplam gayrisafi yurtiçi hasılasının da iki katından fazla. Bu varlıkların yaklaşık yüzde 80’i, yani 2,84 trilyon doları en zengin yüzde 0,1’lik kesimin elinde bulunuyor. Daha da dar bir grup olan yüzde 0,01’lik ultra zenginler ise bu servetin neredeyse yarısını kontrol ediyor.

Oxfam International’da vergi politikaları üzerine çalışan Christian Hallum, Panama Belgeleri’nin küresel ölçekte gizli servet ağlarını ortaya çıkardığını hatırlatarak, “On yıl geçmesine rağmen süper zenginler hâlâ denizaşırı finans merkezlerinde devasa varlıklar biriktirmeyi sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİYOR

Hallum’a göre mesele yalnızca teknik muhasebe yöntemlerinden ibaret değil; aynı zamanda güç ilişkileri ve hesap vermezlik sorunu. Zenginlerin servetlerini vergi cennetlerinde tutması, onları toplumun geri kalanı için geçerli olan yükümlülüklerin dışına çıkarıyor. Bu durumun ise kamu hizmetlerinin finansmanında ciddi kayıplara yol açtığı, eşitsizliği derinleştirdiği ve sıradan yurttaşlar üzerindeki ekonomik yükü artırdığı ifade ediliyor.

Raporda, vergilendirilmemiş denizaşırı servetin küresel ekonomiye oranının yüzde 3,2 civarında kaldığı ve bu alandaki ilerlemenin sınırlı olduğu belirtiliyor. Özellikle Küresel Güney ülkelerinin, vergi gelirine daha fazla ihtiyaç duymalarına rağmen Otomatik Bilgi Değişimi sisteminin dışında kalması dikkat çekiyor. Bu sistemin, kayıt dışı servetin azaltılmasında etkili araçlardan biri olduğu değerlendiriliyor.

Oxfam, hükümetlere yönelik çağrısında ise Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen uluslararası vergi işbirliğinin güçlendirilmesini, küresel ölçekte varlık kayıt sistemlerinin oluşturulmasını ve en zengin kesimlere daha yüksek efektif vergi oranları uygulanmasını öneriyor. Ayrıca, özellikle en üst gelir grubunu hedef alan servet vergilerinin hayata geçirilmesiyle eşitsizliğin azaltılabileceği ifade ediliyor.