Oxfam'dan eşitsizlik raporu: Milyarderler arttı, süper zenginler güçlendi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, her yıl yayımladığı gelir ve servet eşitsizliği raporunu yayımladı.

Raporda, milyarderlerin yalnızca daha da zenginleşmediği, aynı zamanda siyaset, medya ve sosyal medya üzerindeki etkilerini güçlendirdiği uyarısı yapıldı.

Oxfam, çatışmaların sürdüğü ve protestoların arttığı küresel tabloda, zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun daha da derinleştiğini vurguladı.

SERVETLERİ 2,5 TRİLYON $ ARTTI

Oxfam’ın analizine göre, milyarderlerin toplam serveti 2025 yılında 2,5 trilyon dolar arttı. Bu artışın, neredeyse dünyanın en yoksul yarısının (yaklaşık 4,1 milyar kişi) sahip olduğu toplam servete denk olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, 2025’in dünya genelinde 3 binden fazla milyarderin bulunduğu ilk yıl olduğu kaydedildi.

Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Elon Musk oldu. Oxfam, Musk’ın servetinin yarım trilyon doları (500 milyar dolar) aşmasının bir ilk olduğuna işaret etti.

Oxfam raporu, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısının başladığı gün yayımlandı.

MEDYA GÜCÜ OLUYORLAR

Forum her yıl, dünyanın en zengin isimlerini ve siyasi liderleri bir araya getiriyor. Oxfam, Davos’un bu yılki temasının “Diyalog Ruhu” olmasına karşın, süper zenginlerin iletişim kanalları üzerindeki kontrolünün giderek arttığını savundu.

Oxfam raporunda, milyarderlerin medya alanındaki etkisini güçlendirdiğine dair örnekler sıralandı. Jeff Bezos’un The Washington Post’u satın alması, Elon Musk’ın Twitter/X’i devralması, Patrick Soon-Shiong’un Los Angeles Times’ı alması, Aşırı sağcı milyarder Vincent Bollore’un Fransa’daki CNews kanalının sahibi olması gibi gelişmeler, raporda “iletişim araçlarının kontrolü” tartışmasının parçası olarak değerlendirildi.